EagleEye y la guerra con inteligencia artificial: cuando el límite es el soldado

El nuevo casco de Anduril, llamado EagleEye , integra inteligencia artificial (IA), visión aumentada, sensores múltiples y sistemas de mando directamente en la cabeza del soldado. Suena a revolución tecnológica, pero lo que se omite en la presentación de este tipo de sistemas es el verdadero cuello de botella.

La tecnología , en sentido estricto, ya no es el problema; el usuario humano sí lo es. Los algoritmos funcionan, los sensores capturan, las cámaras procesan y las redes transmiten. El límite ya no está en el silicio, sino en el cerebro que lo recibe.

En un entorno militar, donde la mayoría de los operarios no son ingenieros de sistemas ni neurocientíficos en un laboratorio, la carga cognitiva de estos dispositivos es brutal. Un casco que proyecta información táctica, alertas, coordenadas, reconocimiento facial y rutas dinámicas exige un nivel de procesamiento mental que supera por mucho la capacidad promedio de atención bajo estrés.

La interfaz se convierte entonces en un campo de batalla adicional, invisible pero decisivo. A eso se suman las restricciones técnicas. La latencia, el retardo entre lo que el sensor ve y lo que el ojo percibe, transforma un sistema avanzado en una trampa letal. Un retraso de apenas 200 milisegundos puede hacer que un soldado dispare donde ya no hay objetivo o que interprete mal un movimiento en su campo de visión.

Ninguna presentación comercial menciona esto, porque el discurso tecnológico se centra en lo que la máquina “puede hacer”, no en cómo el ser humano realmente la usa. Y ahí está el error estructural. Los sistemas híbridos, aquellos que dependen de la colaboración entre la IA y el ser humano, son inestables. El hardware es preciso, constante y programable; sin embargo el humano es emocional, disperso y limitado por su biología.

El punto débil del sistema no está en el software ni en los sensores, sino en el cuello que sostiene el casco. Si unidades robóticas operaran estos dispositivos, los problemas de interpretación, fatiga, pánico y reacción desaparecerían. El rendimiento sería consistente y predecible.

Pero el complejo militar-industrial aún no está dispuesto a soltar la ilusión del control humano. Prefiere invertir millones en elevar al operador al nivel de la máquina, en lugar de aceptar que el futuro del combate será completamente automatizado.

EagleEye es, en ese sentido, una tecnología de transición. Es brillante en su concepción, pero condenada por su diseño híbrido. Se presenta como el futuro de la guerra, cuando en realidad representa el final de una etapa en la que se intentó fusionar carne con silicio.

Lo que viene es la sustitución total, no la cooperación. Y cada paso en la sofisticación de estos sistemas evidencia más claramente la paradoja central: la IA ya está lista, el problema es el humano. Todo este tipo de desarrollos existen para seguir gastando, justificar presupuestos y alimentar una narrativa de innovación que en realidad posterga lo inevitable.

La guerra del futuro no se ganará con soldados que lleven IA en el casco, sino con máquinas que ya no necesiten cascos ni humanos para decidir.

