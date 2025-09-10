Drones de Rusia: Europa sale en apoyo de Polonia, país que integra la OTAN

Los líderes de Europa ofrecen apoyo a Polonia, luego de la incursión de drones de Rusia. Los polacos echan mano del hecho de que pertenecen a la OTAN.

Los jefes de Estado y de Gobierno de algunos de los principales países de Europa han coincidido en tachar de "inaceptable" la incursión de varios drones de Rusia en el espacio aéreo de Polonia, un país al que han salido a apoyar apelando a que se trata de un Estado miembro tanto de la UE como de la OTAN.

Entre quienes han expresado esta "completa solidaridad" están el presidente francés, Emmanuel Macron, que ha llamado a Rusia a poner fin a la "imprudente escalada" bélica, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, pese a que este último es uno de los pocos líderes de la UE que no ha roto lazos con el Kremlin tras la invasión de Ucrania.

Según Orbán, "la violación de la integridad polaca es inaceptable", aunque en su caso ha señalado que este "incidente" sirve también para demostrar que los llamamientos de Hungría a negociar la paz son "razonables". "Vivir bajo la sobra de la guerra está lleno de riesgos y peligros. ¡Es momento de parar!", ha proclamado en redes sociales, con un mensaje de apoyo también a los esfuerzos diplomáticos iniciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Drones en Polonia Por su parte, el primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, ha advertido de que la entrada de drones en Polonia representa "una prueba más de que la guerra de agresión de Rusia representa una amenaza para la seguridad de Europa", una tesis compartida también por sus homólogo irlandés, Micheál Martin, y sueco, Ulf Kristersson, entre otros.

