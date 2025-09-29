Donald Trump se reunió con Benjamín Netanyahu para debatir un alto al fuego en Gaza: qué dijeron al respecto

“Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Medio Oriente”, había publicado Trump el domingo en su plataforma Truth Social.

Este lunes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con su par israelí Benjamin Netanyahu en Washington. Allí, los mandatarios analizarán un plan de alto al fuego en la Franja de Gaza luego de casi dos años de que comenzó la guerra y luego darán una conferencia de prensa.

El plan de Donald Trump Trump recibió personalmente a Netanyahu en la entrada de la Casa Blanca, para esta cuarta visita que lleva a cabo el mandatario israelí a Washington en lo que va de año. “Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Oriente Medio”, publicó el republicano el domingo en su plataforma Truth Social.

Según copias que se filtraron del plan, el proyecto de Trump plantea la liberación de todos los rehenes en un plazo de 48 horastras la confirmación del acuerdo. Una vez devueltos, Israel liberará a cientos de prisioneros palestinos que cumplen cadena perpetua.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), por su parte,se retirarán gradualmente de la Franja y Gaza será gobernada por un gobierno de transición interino.

Los periodistas presentes en la llegada de Netanyahu le preguntaron al presidente estadounidense si confiaba en que haya paz en Gaza pronto, a lo que el asintió y dijo: "Confíen, yo tengo mucha confianza".