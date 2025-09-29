Un vehículo del Servicio Secreto se prendió fuego frente a la Casa Blanca

Minutos antes del inicio de la reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, se incendió un coche del Servicio Secreto estadounidense.

Así se vio el automóvil del Servicio Secreto estadounidense prendiéndose fuego, horas antes del encuentro entre Trump y Netanyahu.

Este lunes, un vehículo del Servicio Secreto se incendió frente a la Casa Blanca, minutos antes del inicio de la reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, en la cual negociarán puntos sobre la guerra en la Franja de Gaza.

Todo sobre la reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu El incidente frente a la Casa Blanca tuvo lugar previo al encuentro entre el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el israelí, Benjamin Netanyahu. En la reunión, ambos líderes abordarán, en Washington, un plan elaborado por Estados Unidos que prevé declarar un alto el fuego permanente en la Franja, liberar a las personas capturadas por Hamás y excarcelar a prisioneros palestinos detenidos en Israel.

Servicio Secreto estadounidense prendiéndose fuego Gentileza

Asimismo, el plan contempla la retirada del Ejército israelí del territorio y la definición de un esquema de gobernanza para el enclave. Tanto Israel como Estados Unidos sostienen que Hamás no debe tener participación en la administración de la Franja. Por ello, el Gobierno de Trump propone, en su lugar, una autoridad provisional con liderazgo de figuras internacionales. Entre los nombres mencionados aparece el del ex primer ministro británico Tony Blair.

El comunicado de la vocera estadounidense previo al encuentro Esta mañana, además, Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca dio declaraciones a la prensa respecto a las expectativas del Gobierno estadounidense de cara al encuentro con el líder israelí.