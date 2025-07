Donald Trump recalca su decepción con Vladimir Putin: los motivos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha afirmado este martes que está "decepcionado" con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin , si bien ha recalcado que aún no ha tomado la decisión de romper lazos con él o dejar de lado sus esfuerzos para lograr impulsar un proceso de paz que ponga fin a la guerra en Ucrania .

"Estoy decepcionado con él, pero no he terminado (mis lazos) con él. Pero estoy decepcionado con él", ha destacado en una entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión británica BBC, horas después de anunciar que impondrá a Moscú "aranceles secundarios" del cien por cien en 50 días si en ese periodo no hay un acuerdo para un alto el fuego en Ucrania.