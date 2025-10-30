Donald Trump ordena ensayos nucleares y China advierte a Estados Unidos

Donald Trump ordenó disponer las armas nucleares de Estados Unidos y China salió a pedir que "cumpla con su obligación".

El Gobierno de China ha expresado su deseo de que Estados Unidos "cumpla con sus obligaciones" bajo el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y no lleve a cabo pruebas nucleares, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya anunciado que Washington hará ensayos con armas nucleares tras las últimas pruebas armamentísticas por parte de Rusia.

"China espera que Estados Unidos cumpla totalmente sus obligaciones bajo el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y cumpla sus compromisos de suspender las pruebas con armas nucleares, adoptar acciones concretas para salvaguardar el desarme nuclear internacional y el régimen de no proliferación y mantener el equilibrio estratégico y la estabilidad global", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun.

Asimismo, ha recalcado que "la posición de China sobre el desarme nuclear ha sido consistente y clara", según ha informado el diario chino 'Global Times', después de que Trump haya insistido en que está abordando las posibilidades de desnuclearización con Rusia y abriera la puerta a que China se sume a estos contactos, algo que el gigante asiático ha descartado en el pasado.

Donald Trump y las pruebas nucleares Donald Trump ha afirmado en un mensaje en su cuenta en la red social TruthSocial que ha dado "instrucciones" para que el Pentágono inicie estos ensayos "debido a los programas de pruebas de otros países", tras lo que ha afirmado ante la prensa a bordo del Air Force One que "le gustaría ver una desnuclearización".

Donald Trump efe Donald Trump tensa la cuerda de Estados Unidos con China y Rusia. Foto Efe EFE "Una desnuclearización sería algo estupendo", ha sostenido.