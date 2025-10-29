Tensión: Donald Trump ordena empezar a probar las armas nucleares de EE.UU. "de inmediato"

Trump aseguró que la medida busca “mantener la ventaja estratégica” del país frente a sus competidores.

El presidente Donald Trump anunció este miércoles que ordenó al Departamento de Defensa iniciar de forma “inmediata” las pruebas de armas nucleares del país. La decisión, comunicada a través de su red social Truth Social, marca un giro en la política de defensa y genera preocupación en el contexto de creciente tensión global.

Trump reconoció que la medida “fue difícil” de adoptar, pero la justificó por los “programas de pruebas de otros países” que, según él, amenazan con reducir la ventaja militar de Estados Unidos.

“Debido a los programas de pruebas de otros países, he ordenado al Departamento de Guerra que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato”, escribió el mandatario.

La advertencia de Donald Trump sobre Rusia y China El presidente subrayó que, aunque Estados Unidos posee actualmente más armas nucleares que cualquier otro país, considera que esa superioridad podría reducirse en los próximos cinco años si no se toman medidas.

“Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país, pero la situación se igualará en cinco años”, advirtió Trump, mencionando a Rusia y China como los principales países que avanzan en sus programas armamentísticos.