Xi Jinping y Donald Trump se reunieron en Corea del Sur: negociación por los aranceles

Xi Jinping y Donald Trump se reunieron en Corea del Sur y lograron avances para estabilizar las relaciones comerciales y económicas entre EE.UU. y China.

El presidente chino Xi Jinping y su par estadounidense, Donald Trump, mantuvieron un encuentro clave en Corea del Sur, donde ambos líderes destacaron los avances alcanzados por sus equipos negociadores. Xi reconoció un “progreso alentador” hacia la construcción de una “base sólida y un clima propicio” para las relaciones bilaterales, en un contexto de alta tensión económica y geopolítica.

Video: Xi Jinping y Donald Trump se reunieron en Corea del Sur Reunión Xi - Trump Durante la cumbre, se discutieron medidas para mitigar las restricciones chinas sobre la exportación de tierras raras, insumos esenciales para las industrias tecnológicas y militares. En paralelo, Trump expresó que podría reducir las tarifas impuestas a productos chinos, especialmente aquellas relacionadas con la lucha contra el ingreso de fentanilo a Estados Unidos.

Fuentes oficiales confirmaron que ambos países acordaron un aplazamiento mutuo de 90 días en la aplicación de nuevos aranceles, con el objetivo de alcanzar un entendimiento definitivo durante el actual ciclo de diálogo bilateral. China, además, se comprometió a flexibilizar las regulaciones sobre la exportación de tierras raras, implementando un nuevo sistema de licencias destinado a evitar el comercio clandestino y el uso militar de estos materiales.

El gobierno estadounidense, por su parte, manifestó su intención de diversificar sus fuentes de suministro de tierras raras para reducir la dependencia de Beijing, mientras que China planea reforzar su autosuficiencia tecnológica. También se abordaron temas sensibles como el tráfico de fentanilo y las compras agrícolas de soja estadounidense, consideradas señales de una posible desescalada comercial.