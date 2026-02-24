Donald Trump mencionó los principales éxitos de su gestión y rompió su propio récord
Donald Trump brindó un nuevo discurso del Estado de la Unión 2026 ante el Congreso, en medio de la disputa con la Corte Suprema y la mala imagen negativa.
Donald Trump brindó un nuevo discurso del Estado de la Unión 2026 ante el Congreso, en medio de la disputa con la Corte Suprema y la mala imagen negativa.
Este martes por la noche, el presidente Donald Trump ofreció el discurso del Estado de la Unión 2026 ante el Congreso de Estados Unidos. La intervención será seguida por millones de personas en todo el país y también contará con opciones de transmisión y análisis en español del mismo.
Como marca la tradición institucional en Estados Unidos, el jefe de Estado se presenta ante el Congreso para informar sobre la situación del país y detallar sus principales ejes de gestión. El discurso del Estado de la Unión se trata de uno de los momentos más relevantes del calendario político en Estados Unidos, ya que permite al presidente exponer el estado general del país y marcar agenda.
La intervención llegó después de una semana compleja para Donald Trump. En medio de un conflicto abierto con la Corte Suprema que dejó sin efecto el esquema arancelario global impulsado por el presidente.
En paralelo, la economía estadounidense muestra signos de ralentización acompañado con un repunte de la inflación.
A esto se le suma la imagen engativa creciente del mandatario republicano en las encuestas de cara a las elecciones de medio término a celebrarse en noviembre de este año.
Donald Trump concluyó su discurso con un récord al pronunciar la alocusión más extensa ante el Congreso con una hora y 40 minutos, superando así su propia marca y convirtiendo su intervención en la más larga en la historia moderna de este tipo de mensajes.
Hasta ahora, su comparecencia de 2025 (que había durado 1 hora y 39 minutos) encabezaba la lista. Ahora, desplazó incluso al exmandatario Bill Clinton, cuyo Estado de la Unión del año 2000 se había extendido por casi 90 minutos.
Donald Trump definió la captura de Nicolás Maduro como “una victoria absoluta para la seguridad de Estados Unidos” y sostuvo que el hecho abrió “un nuevo comienzo para el pueblo venezolano”.
Además, presentó el episodio como un punto de inflexión en la política regional y como un logro estratégico de su administración.
En ese marco, afirmó que Washington mantiene conversaciones y coordinación con Delcy Rodríguez para avanzar en una agenda económica común. Según explicó, el objetivo es generar beneficios para ambos países y encarar una etapa de reconstrucción.
“Estamos trabajando en cooperación para traer nuevas esperanzas a quienes han sufrido terriblemente”, señaló Trump, al vincular la nueva relación bilateral con oportunidades económicas y estabilidad política tras la salida de Maduro.
El primer mandatario republicano volvió a endurecer su discurso hacia Irán y mantuvo la línea narrativa: “Nunca permitiré que Irán tenga armas nucleares”.
Trump aseguró que prefiere una salida diplomática al conflicto, pero advirtió que no tolerará que lo que definió como “el principal patrocinador del terrorismo en el mundo” acceda a ese tipo de armamento. “No voy a permitir que eso suceda”, remarcó.
En su mensaje ante el Congreso, el mandatario sostuvo además que Teherán está avanzando en el desarrollo de misiles con capacidad de alcanzar territorio estadounidense. Según afirmó, Irán ya cuenta con tecnología capaz de amenazar a Europa y a bases norteamericanas en el extranjero.
“Están trabajando para construir misiles que pronto llegarán a los Estados Unidos”, señaló.
Donald Trump aseguró que la guerra en Ucrania no se habría producido bajo su liderazgo y prometió que, de continuar en la Casa Blanca, pondrá fin al conflicto. “Nunca hubiera ocurrido si yo era presidente”, afirmó, en referencia a la invasión rusa iniciada hace casi cuatro años.
El mandatario republicano sostuvo que el enfrentamiento provocó una sangría constante de vidas y habló de “miles de soldados que mueren, 25 mil mensualmente”, para subrayar el costo humano del conflicto. En ese marco, insistió en su capacidad de negociación para alcanzar un acuerdo.
“Voy a lograr la paz”, concluyó.
Durante su discurso evocó la figura del activista conservador Charlie Kirk y llamó a bajar el tono de la discusión política: “Debemos rechazar la violencia política de cualquier tipo”.
El presidente norteamericano recordó que Kirk fue asesinado el 10 de septiembre tras recibir un disparo mientras participaba de un acto de su gira “American Comeback Tour” en el campus de la Universidad del Valle de Utah.
En un tramo de su discurso, Trump se dirigió directamente a la banca demócrata. “Les pido que aprueben la ley ‘Salve a Estados Unidos’. Dejen de proteger a los criminales y establezcan sanciones para los funcionarios que bloquean la deportación de extranjeros con antecedentes, en muchos casos asesinos. Debería darles vergüenza”, lanzó desde el estrado.
El jede de Estado republicano vinculó el debate migratorio con la seguridad pública y buscó instalar la idea de que existe una resistencia política deliberada a endurecer las políticas de expulsión de parte del Partido Republicano.
En ese marco, aseguró que “los inmigrantes ilegales no pueden votar” y advirtió sobre supuestos fraudes en los comicios. Reclamó que todos los electores presenten identificación y prueba de ciudadanía, y volvió a cuestionar el voto por correo, una modalidad que ha criticado reiteradamente desde las elecciones de 2020.
“Hace cuatro días llegó un fallo desafortunado de la Corte Suprema, pero casi todos los países y corporaciones quieren mantener los acuerdos que ya firmaron. A pesar de ese dictamen decepcionante”, lanzó Donald Trump ante el Congreso, con varios jueces del máximo tribunal sentados a pocos metros.
El viernes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que los aranceles impuestos por la Casa Blanca al amparo de una ley de emergencia económica resultaban inconstitucionales, al considerar que excedían las facultades del Poder Ejecutivo. El fallo representó un revés directo para uno de los pilares de la estrategia económica de Trump.
La decisión no solo afecta lo que es la herramienta de presión comercial más relevante que el presidente utilizaba para negociar ventajas con otros países. El pronunciamiento judicial introduce así un límite institucional en una de las políticas más distintivas de su administración.
El presidente estadounidense defendió el desempeño de su gestión en materia inflacionaria. Insistió en que heredó “la peor inflación en la historia de nuestro país” durante la administración de Joe Biden, y aseguró que en apenas un año logró revertir esa tendencia. “En 12 meses mi administración redujo la inflación básica al nivel más bajo en más de cinco años”, sostuvo ante el Congreso.
Trump también destacó la evolución de los mercados financieros. Afirmó que, desde las elecciones, el mercado bursátil marcó 53 nuevos máximos históricos, un dato que presentó como prueba de confianza en su liderazgo económico.
En la misma línea, aseguró que su gobierno consiguió atraer más de 18 billones de dólares en inversiones durante el primer año de mandato, reforzando la narrativa de recuperación y expansión que busca instalar en el arranque de su nueva etapa en la Casa Blanca.
"Acabamos de recibir de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela, más de 80 millones de barriles de petróleo", disparó el jefe de Estado.
Donald Trump aseguró que Estados Unidos ya recibió más de 80 millones de barriles de petróleo provenientes de Venezuela, una cifra superior a los 50 millones que había mencionado días atrás en un acto en Georgia. “Hemos recibido más de 80 millones de barriles de petróleo de nuestro nuevo amigo y socio Venezuela”, afirmó, al destacar lo que presentó como un giro estratégico en la relación energética entre ambos países.
En paralelo, reivindicó la política energética doméstica de su administración. Sostuvo que la producción de gas natural estadounidense alcanzó el nivel más alto de su historia y lo atribuyó al cumplimiento de su promesa de campaña de expandir la explotación de hidrocarburos. “Perforar, cariño, perforar”, reiteró, recuperando uno de sus lemas más característicos.
El mandatario también señaló que Washington prevé mantener el control sobre las ventas y los ingresos del petróleo venezolano de manera indefinida, tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero. Además, planteó que espera que empresas estadounidenses inviertan hasta 100.000 millones de dólares para reactivar la industria energética venezolana y devolverla a sus niveles históricos de producción, con un esquema de reparto de ganancias entre Venezuela, Estados Unidos y las compañías involucradas.
Donald Trump abrió su mensaje con un repaso enfático de la economía y el escenario internacional, bajo una premisa clara: aseguró que recibió un país en dificultades y que, tras un año de gestión, logró revertir el rumbo. Habló de una “transformación sin precedentes” y definió el momento actual como “un cambio radical para la historia” de Estados Unidos. Según sostuvo, la economía “está creciendo como nunca antes”.
La escena acompañó el tono. Desde las bancas republicanas se escuchó el clásico “USA, USA”, mientras el presidente enumeraba lo que considera logros centrales de su administración. Afirmó que la frontera está “segura”, que “los enemigos tienen miedo” y que tanto las Fuerzas Armadas como las fuerzas de seguridad atraviesan un momento de fortaleza. “Estados Unidos vuelve a ser respetado como nunca antes”, insistió.
En materia migratoria, Trump aseguró que en los últimos nueve meses no se admitió a ningún inmigrante ilegal y que el ingreso de fentanilo por la frontera se redujo en un 56%, una cifra que calificó como récord. También afirmó que la tasa de homicidios registró “la mayor caída de la historia” y que el nivel actual es el más bajo en más de 125 años.
En el frente económico interno, puso el foco en el mercado inmobiliario: señaló que las tasas hipotecarias son las más bajas en cuatro años y que continúan descendiendo. Según detalló, el costo anual de una hipoteca nueva típica se redujo en casi 5.000 dólares desde su llegada a la Casa Blanca.
“Estados Unidos es hoy más próspero y poderoso que nunca”
El presidente republicano aseguró que el país atraviesa una “nueva era dorada” y sostuvo que su administración logró encaminar a la nación hacia el futuro, al tiempo que cuestionó con dureza el rumbo de la gestión anterior.
El jefe de Estado saludó a los jueces, en medio de la tensión luego deel revés que la Corte Suprema le dio a Trump al declarar inválidos a los aranceles que caracterizaron el inicio de su segundo mandato.
Diversas cadenas nacionales confirmaron que emitirán en vivo el mensaje presidencial. Entre ellas se encuentran:
En el caso de CNN y Telemundo, habrá cobertura con enfoque en español. Según se informó, en CNN se ofrecerá un comentario en español a cargo del senador por California, Alex Padilla. Por su parte, ABC News difundirá la respuesta oficial de la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, quien recientemente cobró notoriedad tras emitir órdenes ejecutivas para impedir la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El comienzo del discurso en Argentina podrá verse desde las 23 horas de este martes 24 de febrero. Mientras que en Estados Unidos, el inicio del mismo está previsto para los siguientes horarios en territorio estadounidense:
Millones de televidentes seguirán la transmisión en directo desde sus hogares, atentos a los anuncios y definiciones políticas que pueda realizar el mandatario.
Abusos y celebridades
fuertes detalles
Guerra arancelaria