Donald Trump mencionó los principales éxitos de su gestión y rompió su propio récord

Live Blog Post

Trump sobre Venezuela

"Acabamos de recibir de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela, más de 80 millones de barriles de petróleo", disparó el jefe de Estado.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cgrzyn5wv8po Aún no está claro el alcance de los cambios en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por tropas de Estados Unidos. Getty Images

Donald Trump aseguró que Estados Unidos ya recibió más de 80 millones de barriles de petróleo provenientes de Venezuela, una cifra superior a los 50 millones que había mencionado días atrás en un acto en Georgia. “Hemos recibido más de 80 millones de barriles de petróleo de nuestro nuevo amigo y socio Venezuela”, afirmó, al destacar lo que presentó como un giro estratégico en la relación energética entre ambos países.

En paralelo, reivindicó la política energética doméstica de su administración. Sostuvo que la producción de gas natural estadounidense alcanzó el nivel más alto de su historia y lo atribuyó al cumplimiento de su promesa de campaña de expandir la explotación de hidrocarburos. “Perforar, cariño, perforar”, reiteró, recuperando uno de sus lemas más característicos.

El mandatario también señaló que Washington prevé mantener el control sobre las ventas y los ingresos del petróleo venezolano de manera indefinida, tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero. Además, planteó que espera que empresas estadounidenses inviertan hasta 100.000 millones de dólares para reactivar la industria energética venezolana y devolverla a sus niveles históricos de producción, con un esquema de reparto de ganancias entre Venezuela, Estados Unidos y las compañías involucradas.