Un hombre armado es abatido al tratar de ingresar al complejo Mar-a-Lago de Donald Trump

Un hombre armado fue abatido después de ingresar al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago , la residencia de Donald Trump en Florida y club privado en Palm Beach, según informó este domingo el Servicio Secreto de Estados Unidos.

Aunque el presidente estadounidense suele pasar los fines de semana en el balneario, durante este incidente se encontraba en la Casa Blanca, en Washington.

El incidente ocurrió alrededor de la 01:30 ET (06:30 GMT).

El sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, explicó que cuando la seguridad detectó a un hombre que había ingresado al perímetro interior de Mar-a-Lago fue a investigar.

Se encontraron allí con un hombre blanco cargando un bidón y una escopeta.

Los agentes de seguridad le ordenaron al hombre que los soltara, dijo

El hombre soltó el bidón y acomodó la escopeta en posición de disparo.

En ese punto, añadió, los agentes dispararon sus armas para "neutralizar la amenaza".

Los agentes llevaban cámaras corporales. Dos agencias estuvieron involucradas: el Servicio Secreto y la Oficina del Sheriff. Ningún agente del orden resultó herido.

La identidad del hombre –que rondaba los 20 años- aun no fue revelada.

FUENTE: BBC