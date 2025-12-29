Donald Trump habló con Nicolás Maduro: qué se dijeron tras el ataque terrestre

Luego de que anunciara la destrucción de una instalación desde donde partirían embarcaciones ligadas al narco, Trump reveló que habló recientemente con Nicolás Maduro.

Este lunes, en la previa del encuentro que mantuvo Donald Trump junto al presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, el presidente de Estados Unidos confirmó haber tenido una conversación con su homónimo de Venezuela, Nicolás Maduro, en donde además había confirmado la primera ofensiva estadounidense en tierras venezolanas.

La charla que mantuvieron estuvo lejos de ser una que busca bajar las tensiones entre ambos países, según comentó el propio Trump en la previa de su reunión con el mandatario israelí.

Incluso habló del mencionado ataque a una instalación de donde presuntamente saldrían las embarcaciones que luego son utilizadas para traficar drogas. “Hablé con él. Muy recientemente. Pero no salió mucho de eso”, comentó.

Los comentarios de Donald Trump tras el primer ataque terrestre en Venezuela Junto a estos dichos sobre su charla con Maduro, también hizo referencia al ataque donde, según él, destruyó una “gran instalación” en Venezuela, en donde aún no se emitieron comentarios al respecto desde su administración y tampoco desde Venezuela. Además, comentó que esta operación “fue a lo largo del litoral”.