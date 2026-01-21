Donald Trump fue contundente en Davos: "La OTAN no es capaz de defender a Groenlandia, salvo EE.UU."

Con una frase que marcó el tono de su exposición —“buenos días, amigos, y a los enemigos”— el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , brindó este miércoles un discurso contundente en el Foro Económico Mundial de Davos , donde buscó posicionar a su país como el principal motor del crecimiento global y reivindicar sus políticas económicas frente a las aplicadas por otras potencias.

Durante su intervención, Trump aseguró que la economía estadounidense atraviesa un proceso de expansión sostenida , muy por encima de los indicadores registrados durante la presidencia de Joe Biden . En ese sentido, destacó que la inflación anual se ubica en el 1,3% , un dato que utilizó como prueba del “éxito” de su modelo económico.

“ Cuando a Norteamérica le va bien, le va bien al resto del mundo . Nos encontramos en un punto en el que nunca habíamos estado antes”, afirmó el mandatario, al tiempo que instó a otros países a seguir el ejemplo de Estados Unidos y aplicar políticas similares para mejorar sus economías.

Trump también apuntó contra Europa , al señalar que atraviesa una situación económica compleja producto de un enfoque equivocado. “Veo que en Europa se pensó que la única manera de propiciar el crecimiento era a partir del gasto público, pero esto no es así”, sostuvo ante la audiencia que reúne a líderes políticos y empresarios de todo el mundo.

En otro tramo de su discurso, el presidente estadounidense cuestionó las políticas ambientales impulsadas durante el gobierno de Biden. “Se decía que los combustibles debían ser sustituidos por energías limpias, pero ese fue un camino equivocado”, afirmó, en una nueva crítica a la transición energética tal como fue planteada por su antecesor.

Trump también celebró lo que definió como una transformación histórica del país en apenas un año, pese a los pronósticos negativos de analistas y expertos económicos. “Muchos decían que a Estados Unidos le iba a ir mal, pero estoy demostrando que no tenían razón”, enfatizó.

Además, el mandatario defendió sus medidas de reducción de impuestos y de imposición de aranceles a diversos países, presentándolas como parte de una estrategia para fortalecer la economía estadounidense y corregir desequilibrios comerciales. “Estamos bajando impuestos y subiendo aranceles para compensar el daño que otros han causado”, sostuvo ante la audiencia.

Un tema que generó especial atención en Davos fue el de Groenlandia, aunque Trump evitó repetir afirmaciones más controversiales sobre ese territorio durante su discurso. Sin embargo, en otras intervenciones recientes y publicaciones en redes sociales, ha insistido en la importancia estratégica del territorio para la seguridad nacional, lo que ha desatado tensiones con aliados europeos y daneses. Líderes de la Unión Europea han reafirmado que la soberanía sobre Groenlandia corresponde únicamente a su pueblo y al Reino de Dinamarca.

La intervención del presidente estadounidense en Davos se produce en un contexto de creciente debate geopolítico y económico, con diferencias marcadas entre Estados Unidos y varios países aliados, especialmente en lo que respecta a comercio y seguridad en el Ártico. Sus declaraciones han generado tanto apoyo entre sectores que respaldan políticas económicas más proteccionistas como críticas entre quienes advierten sobre un posible aumento de tensiones internacionales.

La comparecencia de Trump en Davos sigue siendo analizada por expertos y líderes globales, que evalúan tanto sus propuestas económicas como su impacto en las relaciones transatlánticas y en la cooperación internacional en temas clave como el comercio y la seguridad.

