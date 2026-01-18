Donald Trump enviará ayuda a Chile por los devastadores incendios

El embajador de Estados Unidos en Chile confirmó la medida autorizada por Donald Trump, para palear la situación en el sur del país.

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, anunció este domingo que el presidente Donald Trump confirmó el envío de ayuda a Chile para colaborar en el trabajo contra los incendios forestales de las regiones sureñas de Ñuble y Biobío, que han dejado 16 personas fallecidas y miles de evacuadas.

“El presidente Trump me ha autorizado a apoyar a Chile con una donación de asistencia para enfrentar los incendios forestales”, escribió en su cuenta de X. “En los momentos más difíciles, Estados Unidos acompaña a Chile con acciones concretas para proteger las comunidades, vidas y recursos naturales”, agregó.

"El presidente Trump me ha autorizado a apoyar a Chile con una donación de asistencia para enfrentar los incendios forestales.

En los momentos más difíciles, Estados Unidos acompaña a Chile con acciones concretas para proteger las comunidades, vidas y recursos naturales. — U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) January 18, 2026 Los dramáticos incendios en Chile Desde el sábado en las dos regiones del sur del país se producen varios incendios cuyos focos siguen activos y la extinción se prevé compleja por las condiciones climáticas de las próximas horas. Una de las zonas más afectadas es la comuna de Penco, en la región de Biobío, unos 500 kilómetros al sur de la capital.

Las fiscalías de ambas regiones anunciaron este domingo el inicio de las indagaciones para determinar el origen de los fuegos: "Anoche (sábado) nos fuimos enterando de la envergadura de esta catástrofe, disponiendo diligencias de investigación inmediatamente", indicó la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena.