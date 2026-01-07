Donald Trump aseguró que Venezuela comprará productos estadounidenses "exclusivamente"

El presidente de Estados Unidos aseguró que tendrá "exclusividad" para las compras venezolanas en materia medicamentos, dispositivos médicos, productos agrícolas y otros rubros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Venezuela se comprometió a compara de manera "exclusiva" productos de origen estadounidenses como parte del acuerdo petrolero que anunció minutos atrás. Lo celebró como una "buena noticia" para ambas administraciones.

En su perfil de la plataforma Truth Social emitió un mensaje con el anuncio: "Me acaban de informar que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero".

En ese sentido, señaló que las compras incluirán, entre otras cosas, "productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela".

"Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio: una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos", cerró, celebrando el acuerdo.

El acuerdo petrolero Minutos antes del anuncio de Trump, el Departamento de Energía de Estados Unidos había comunicado que llegó a un acuerdo energético con Venezuela en relación al petróleo en el país. En este comunicado, expresaron que desde Washington administrarán todo el crudo que se exporte del país y que "el único petróleo que entrará y saldrá de Venezuela será a través de canales legítimos y autorizados, consistentes con la ley de Estados Unidos y la seguridad nacional".