Donald Trump aseguró que Venezuela comprará productos estadounidenses "exclusivamente"
El presidente de Estados Unidos aseguró que tendrá "exclusividad" para las compras venezolanas en materia medicamentos, dispositivos médicos, productos agrícolas y otros rubros.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Venezuela se comprometió a compara de manera "exclusiva" productos de origen estadounidenses como parte del acuerdo petrolero que anunció minutos atrás. Lo celebró como una "buena noticia" para ambas administraciones.
En su perfil de la plataforma Truth Social emitió un mensaje con el anuncio: "Me acaban de informar que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero".
En ese sentido, señaló que las compras incluirán, entre otras cosas, "productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela".
"Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio: una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos", cerró, celebrando el acuerdo.
El acuerdo petrolero
Minutos antes del anuncio de Trump, el Departamento de Energía de Estados Unidos había comunicado que llegó a un acuerdo energético con Venezuela en relación al petróleo en el país. En este comunicado, expresaron que desde Washington administrarán todo el crudo que se exporte del país y que "el único petróleo que entrará y saldrá de Venezuela será a través de canales legítimos y autorizados, consistentes con la ley de Estados Unidos y la seguridad nacional".
Además, informaron que "todos los ingresos provenientes de la venta de petróleo crudo y productos derivados del petróleo venezolano se liquidarán primero en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos reconocidos mundialmente, para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos".
Punto por punto: el acuerdo energético entre Estados Unidos y Venezuela
- Estados Unidos comenzó a comercializar petróleo crudo venezolano en el mercado global, con participación de grandes comercializadores de materias primas y bancos internacionales.
- Todo el petróleo exportado por Venezuela deberá canalizarse exclusivamente a través de vías legítimas y autorizadas, de acuerdo con la ley y la seguridad nacional de EE.UU.
- Estados Unidos administrará todo el crudo que se exporte desde Venezuela.
- Los ingresos por la venta de petróleo y derivados se depositarán primero en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos reconocidos a nivel mundial.
- La finalidad de este esquema financiero es garantizar la legitimidad e integridad en la distribución final de los ingresos.
- Los fondos obtenidos serán distribuidos a discreción del gobierno estadounidense, en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano.
- Las ventas de petróleo comenzarán de inmediato, con una primera etapa estimada de 30 a 50 millones de barriles, y continuarán de manera indefinida.
- Estados Unidos aplicará una reducción selectiva de sanciones para permitir el transporte y la venta del crudo venezolano en los mercados globales.
- Se autoriza el envío de petróleo crudo ligero estadounidense a Venezuela para mezclarlo con el crudo pesado venezolano y facilitar su producción y transporte.
- EE.UU. permitirá la importación de equipos, repuestos y servicios petroleros seleccionados, con el objetivo de revertir décadas de caída productiva.
- El plan incluye tecnología, experiencia e inversión de empresas energéticas estadounidenses y de otros países.
- El acuerdo contempla mejoras en la red eléctrica venezolana, considerada deteriorada y frágil, como condición clave para aumentar la producción petrolera y mejorar la calidad de vida.