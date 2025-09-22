Donald Trump anunciará un mensaje sobre el autismo, el paracetamol y un posible tratamiento

El presidente de los Estados Unidos , Donald Trump , sorprendió durante su discurso en el funeral del activista republicano Charlie Kirk al anticipar un tema que promete abrir un debate mundial: el autismo . Según adelantó, este lunes desde la Oficina Oval enviará a la nación un mensaje oficial sobre la relación entre el paracetamol y el autismo , así como un supuesto tratamiento alternativo que, afirmó, podría cambiar el rumbo de la condición.

"Creo que les va a resultar increíble. Creo que hemos encontrado una solución al autismo ", expresó Donald Trump en medio de un discurso que inicialmente estaba dedicado a homenajear a Kirk. La audiencia respondió con aplausos, aunque sin ocultar la sorpresa ante el anuncio.

Fuentes de la Casa Blanca señalaron que la administración prepara advertencias sobre el consumo de Tylenol (paracetamol) durante el embarazo, especialmente en el primer trimestre. Los funcionarios revisan investigaciones recientes, entre ellas una revisión del Hospital Mount Sinai y de la Universidad de Harvard publicada en agosto, que sugieren un posible vínculo entre el uso de este medicamento y un mayor riesgo de autismo en los hijos. El plan sería desaconsejar su uso en mujeres embarazadas, salvo en casos de fiebre.

Cuál sería el tratamiento para el autismo

Además, se espera que el Gobierno impulse el uso de leucovorina, un fármaco utilizado para contrarrestar efectos secundarios de ciertos tratamientos y para tratar deficiencias de ácido fólico. Ensayos clínicos controlados han mostrado que este medicamento podría mejorar la capacidad de comunicación y comprensión en algunos niños con autismo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) trabaja en nuevas recomendaciones que incluirían lineamientos sobre la leucovorina, aunque todavía no hay consenso científico sobre su efectividad.

Trump calificó la próxima conferencia como "una de las más importantes" de su presidencia y dijo que Charlie Kirk, cuyo funeral motivó su discurso, "habría esperado con ansias este anuncio".