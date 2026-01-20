Donald Trump advirtió sobre su deseo de controlar a Groenlandia: "Ya lo verán"

Este martes, Donald Trump cumple un año de su segundo mandato. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos habló sobre un abanico de cuestiones, entre ellas su deseo de controlar a Groenlandia .

Al ser preguntado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para adquirir la isla, respondió diciendo: "Ya lo verán".

En medio de su creación de la Junta de la Paz, un organismo destinado a poner fin a conflictos internacionales, Trump justificó este proyecto argumentando que la ONU "nunca" le ha ayudado a resolver ninguna guerra .

A pesar de ello, el mandatario afirmó que quiere "dejar que la ONU continúe existiendo porque su potencial es muy grande".

Cabe señalar que el presidente estadounidense presidirá el próximo jueves, durante el Foro Económico Mundial de Davos, la ceremonia de fundación de la Junta de la Paz.

Aunque se ideó en un principio para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, Trump quiere ampliar sus atribuciones y competir con el Consejo de Seguridad de la ONU.

Según trascendió, los países que deseen un asiento permanente en la Junta de la Paz deben aportar alrededor de 1.000 millones de dólares, aunque el único con poder de veto será Trump. Entre los líderes que han sido invitados para integrarlo están el mandatario ruso, Vladímir Putin; el presidente argentino Javier Milei; y el turco, Recep Tayyip Erdogan.