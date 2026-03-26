Día 27 en Medio Oriente: Trump lanza duras advertencias mientras continúan los ataques
A casi un mes de que comenzó el conflicto en Medio Oriente, el presidente de los Estados Unidos amenazó a Irán y sus pares de la OTAN.
A casi un mes de que comenzó el conflicto en Medio Oriente, el presidente de los Estados Unidos amenazó a Irán y sus pares de la OTAN.
La guerra en Medio Oriente no cesa y parecería que los líderes mundiales no llegan a un acuerdo. De esta forma, luego de que Irán rechazara el acuerdo de los 15 puntos propuesto por el presidente de los Estados Unidos para intentar una paz, Trump lanzó una dura advertencia.
Asimismo, el mandatario estadounidense se dirigió a sus pares europeos y aseguró que nunca olvidará que no hayan intervenido para liberar el estrecho de Ormuz en el Golfo.
En paralelo, los ataques por parte de Israel e Irán continúan, y en las últimas horas, el ejército israelí anunció haber eliminado al comandante iraní responsable del cierre del estrecho de Ormuz.
Este jueves y como de costumbre, el presidente Trump utilizó su cuenta de Truth Social para emitir dos comunicados, uno dirigido a Irán y otro a sus pares de la OTAN.
"Los negociadores iraníes son muy diferentes y 'extraños", comenzó el mandatario en su primer posteo. "Nos están 'rogando' que lleguemos a un acuerdo, lo cual deberían hacer, ya que han sido aniquilados militarmente sin ninguna posibilidad de recuperación, y sin embargo, públicamente afirman que están 'analizando nuestra propuesta' ¡ERROR!", amplió.
"Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso suceda, ¡no habrá vuelta atrás y no será nada agradable!", aseguró.
La advertencia del presidente tiene lugar luego de que el Ejercito de Irán haya negado este miércoles haber mantenido negociacionescon los Estados Unidos. "No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado", reza el comunicado del portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya.
Asimismo, según reportaron medios oficiales, el régimen habría rechazado la propuesta de 15 puntos del mandatario para acabar la guerra. En estos ítems, Trump le pedía a Irán que desmantele sus capacidades nucleares, cese todo el enriquecimiento de uranio y se comprometa permanentemente a no buscar nunca armas nucleares.
Con respecto a la OTAN, Trump escribió: "no han hecho absolutamente nada para ayudar en Irán, una nación desquiciada que ahora se encuentra militarmente destruida. ¡Estados unidos no necesita nada de la OTAN, pero 'nunca olviden' este momento tan importante!".
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este jueves que el Estado hebreo asesinó anoche en un ataque "preciso y letal" al comandante de la Armada iraní Alireza Tangsiri, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y supuesto responsable del cierre del estrecho de Ormuz.
El ministro de Defensa israelí manifestó que el asesinato de Tangsiri es igualmente una "noticia importante" para sus socios estadounidenses: "Demuestra la ayuda de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para la apertura del estrecho de Ormuz y la histórica alianza entre el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu", recalcó.
"Este es un claro mensaje para todos los altos mandos de la Guardia Revolucionaria (...) Las FDI los perseguirán y los neutralizarán uno por uno", amenazó asimismo Katz.
Por otro lado, se supo que el Parlamento iraní quiere aprobar una ley para cobrar peaje por el tránsito por Ormuz. “Buscamos un proyecto de ley que reconozca legalmente la soberanía, el dominio y la supervisión de Irán sobre el estrecho, y que además genere una fuente de ingresos para el país mediante el cobro de un peaje”, dijo el presidente de la comisión de asuntos civiles del Parlamento, Mohamad Reza Rezaei Kochi.
Al menos cinco personas murieron y 19 resultaron heridas en bombardeos atribuidos a Israel en el sur del Líbano, mientras el grupo chií Hizbulá intensificó sus ataques contra objetivos israelíes, según informaron fuentes oficiales del país.
Asimismo, un soldado israelí de 21 años falleció en combate. Con él, ya son tres los militares israelíes muertos en la ofensiva terrestre.
Por su parte, Irán lanzó cinco andanadas de misiles a las zonas de Tel Aviv, Jerusalén y Haifa en poco más de dos horas, de los que se registraron caídas de fragmentos en varias zonas que causaron al menos cinco heridos, ninguno grave.
En paralelo, un misil balístico iraní cayó en una carretera de Abu Dabi, la capital de ese país árabe del golfo Pérsico. Como consecuencia, al menos dos personas murieron y tres resultaron heridas en Emiratos Árabes Unidos.
La guerra en Medio Oriente no cesa y, tras el ataque a la isla de Kharg, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán está “totalmente derrotado” tras la ofensiva militar conjunta de Washington y Israel, y aseguró que el régimen iraní estaría intentando alcanzar un acuerdo con su administración.
Según el mandatario, las operaciones militares lograron debilitar gravemente la estructura militar iraní y afectar sus capacidades estratégicas. Trump sostuvo que la guerra está “muy avanzada” y que el país persa ya no cuenta con varias de sus capacidades clave, lo que explicaría, según su visión, el interés de Teherán por negociar.
El presidente Donald Trump dijo el sábado que no está preparado para llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, a pesar de la disposición del país a hacerlo, "porque los términos aún no son lo suficientemente buenos", pero se negó a decir cuáles serían esos términos.
En una extensa entrevista telefónica de casi 30 minutos con NBC News, el presidente también afirmó estar trabajando con otros países en un plan para asegurar el estrecho de Ormuz ante el aumento de los precios mundiales del petróleo, y desestimó la preocupación de los estadounidenses por el alza de los precios de la gasolina desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su operación militar conjunta hace dos semanas.
El presidente también puso en duda si el nuevo líder supremo de Irán “sigue vivo”.
Israel ha intensificado sus operaciones militares en Líbano, mientras su Gobierno planea una invasión masiva en el sur del país para desmantelar la presencia de la milicia chií proiraní Hizbulá, en un contexto de escalada regional por la guerra con Irán.
Estados Unidos atacó esta madrugada la isla iraní de Jarg, centro neurálgico de la industria petrolera de la República Islámica, y su presidente, Donald Trump, pidió a los países afectados por el bloqueo del estrecho de Ormuz que envíen "buques de guerra" para mantenerlo "abierto y seguro", tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jameneí, de que el estratégico paso permanecerá cerrado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confió este sábado en que "muchos países" enviarán "buques de guerra" al estrecho de Ormuz para mantenerlo "abierto y seguro", tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jameneí, de que el estratégico paso permanecería cerrado.
"Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza de una nación totalmente descabezada", escribió Trump en su red Truth Social.
Irán instó a los residentes de los EAU a abandonar los puertos y los sitios vinculados a Estados Unidos, y los medios iraníes advirtieron sobre ataques en cuestión de horas.
Según se informó, se interceptaron misiles sobre Doha durante la noche, y se ordenó a los residentes de Msheireb y Education City que buscaran refugio. Así lo confirmó la cadena árabe Al Jazeera en su cuenta oficial de la red social X.
Además, un ataque de Estados Unidos e Israel contra la ciudad industrial de Isfahán, en el centro de Irán, causó al menos la muerte de 15 personas y varias más heridas, según medios iraníes.
Un feroz ataque se produjo este sábado al amanecer contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad, en medio de una nueva escalada de violencia en la región. El incidente fue confirmado por autoridades de seguridad iraquíes en una jornada marcada por la tensión luego de bombardeos contra grupos armados locales.
Las primeras informaciones ofrecen versiones distintas sobre el origen del ataque. Mientras un funcionario de seguridad sostuvo que el complejo diplomático fue atacado con un dron, otros dos responsables citados por la prensa internacional indicaron que el impacto habría sido provocado por un misil que alcanzó un helipuerto dentro del recinto.
El episodio ocurrió pocas horas después de operativos dirigidos contra un influyente grupo armado proiraní en la capital iraquí, que dejaron al menos dos muertos antes del amanecer. La Zona Verde permanece bajo fuerte vigilancia mientras las autoridades investigan el alcance de los daños y el origen del proyectil.
La guerra en Medio Oriente provocó una fuerte caída del tránsito marítimo en el estratégico Estrecho de Ormuz. Durante marzo, solo 77 barcos navegaron por esta ruta clave para el comercio mundial de energía, una cifra muy inferior a la registrada en condiciones normales.
El descenso en el número de buques es atribuido principalmente a la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel y Irán, además de las amenazas de la Guardia Revolucionaria iraní contra embarcaciones que intenten cruzar por la zona. Varias navieras decidieron suspender o desviar sus rutas por temor a ataques, luego de incidentes con barcos mercantes y petroleros en el Golfo Pérsico.
El líder estadounidense dejó en claro que no estaría dispuesto a aceptar un acuerdo en las condiciones actuales. De hecho, el republicano reiteró que la única opción que contempla es una “rendición incondicional” por parte de Irán, postura que expuso públicamente en su red social Truth Social durante el desarrollo del conflicto. En paralelo, Trump advirtió que Estados Unidos no detendrá su ofensiva hasta que el régimen iraní sea “total y decisivamente derrotado”, en medio de una campaña militar que incluye bombardeos contra instalaciones estratégicas, bases militares y centros de producción de misiles en territorio iraní.
En ese entrevero, Irán no encontraría respaldo en una Rusia que lo desconoce y una China que lo presiona para no perder el abastecimiento de petróleo. Al mismo tiempo, los mandatarios iraníes buscan guiar una guerra sin su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, que cayó abatido en los bombardeos del 28 de febrero.
Día 13: Donald Trump acaba de revelar que Estados Unidos bombardeó objetivos militares en la isla de Kharg, centro vital que gestiona aproximadamente el 90 % de las exportaciones de petróleo de Irán.
The Wall Street Journal (WSJ) informó que un ataque con misiles iraníes alcanzó la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita, dañando 5 aviones de reabastecimiento de combustible de la Fuerza Aérea de EE. UU. que se encontraban en tierra.
Los aviones resultaron dañados, pero no destruidos, y nadie murió en ese ataque.
Esto eleva a al menos 7 el número total de aviones de reabastecimiento de combustible estadounidenses perdidos o dañados recientemente.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo uno de los bombardeos “más poderosos” registrados en Oriente Medio, al atacar objetivos militares en la isla iraní de Kharg Island, considerada el corazón de la industria petrolera de Irán.
Según afirmó en su red Truth Social, el operativo fue ejecutado por el United States Central Command bajo sus órdenes y logró “aniquilar por completo” los blancos militares identificados en el lugar.
El mandatario describió a Kharg como “la joya de la corona de Irán”, ya que allí se almacena cerca del 90% del petróleo que el país exporta al mundo. No obstante, Trump aclaró que decidió no atacar la infraestructura petrolera de la isla, aunque advirtió que podría reconsiderar esa decisión si Irán interfiere con la navegación internacional en el Strait of Hormuz.
Ubicada a unos 25 kilómetros de la costa iraní, la isla de Kharg es el principal punto de carga de crudo del país y alberga enormes tanques de almacenamiento utilizados para abastecer al mercado energético global. Por esa razón, analistas señalan que se trata de una instalación estratégica clave para la economía iraní y para el comercio petrolero internacional.
El ataque ocurre en medio de un clima de creciente tensión en la región del golfo Pérsico y podría profundizar la confrontación entre Estados Unidos e Irán. Especialistas advierten que una acción militar directa sobre un enclave energético de esta magnitud podría desencadenar respuestas políticas o militares de Teherán y aumentar la inestabilidad en una de las rutas marítimas más sensibles del planeta.
Estados Unidos e Israel ampliaron sus operaciones con nuevos bombardeos en Beirut contra objetivos de Hezbolá, en el marco de la expansión de ataques sobre territorio libanés. Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron además un ataque contra el complejo de Taleghan en Teherán, señalado como parte del programa nuclear iraní.
El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que la ofensiva supera los objetivos previstos y advirtió al gobierno del Líbano que actúe contra Hezbolá o Israel lo hará. En paralelo, un avión cisterna KC-135 estadounidense se estrelló en Irak durante una misión vinculada a la operación contra Irán, sin indicios de fuego hostil.
Irán lanzó una nueva oleada de misiles contra Jerusalén, con impactos en zonas cercanas a la Ciudad Vieja. Desde el Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf advirtió que cualquier ataque contra territorio iraní en el Golfo Pérsico será respondido con violencia extrema y aseguró que las aguas se teñirán con la sangre de los invasores.
Las declaraciones se producen tras los ataques contra infraestructura estratégica iraní y reflejan una escalada directa en el tono del conflicto.
Rusia, por su parte, reiteró que Irán tiene derecho a la legítima defensa según el artículo 51 de la Carta de la ONU. La portavoz de Exteriores, Maria Zakharova, exigió a Estados Unidos e Israel detener la ofensiva y regresar a las negociaciones, en uno de los posicionamientos más firmes de Moscú desde el inicio de la guerra.
El Pentágono informó que los primeros seis días de operaciones ya costaron más de 11.300 millones de dólares, cifra preliminar que no incluye gastos previos de despliegue.
La guerra también impacta en el mercado energético: el aumento de la tensión en el estrecho de Ormuz llevó el Brent cerca de los 100 dólares, lo que motivó a Estados Unidos a autorizar temporalmente la compra de petróleo ruso ya cargado en buques para ampliar el suministro global.
La volatilidad continuó cuando declaraciones del presidente Donald Trump sobre un posible final cercano del conflicto provocaron una caída superior al 8% en los futuros del crudo, después de que el barril llegara a acercarse a los 110 dólares impulsado por la escalada en Medio Oriente.
Con el crudo amenazando la estabilidad económica global, la respuesta coordinada de Occidente es masiva, mientras que en Teherán, un liderazgo herido físicamente empieza a trazar las líneas rojas para un alto al fuego.
Ante la asfixia logística en el Estrecho de Ormuz, donde el flujo de 20 millones de barriles diarios pende de un hilo, la Agencia Internacional de Energía (AIE) ha activado el "botón de pánico" financiero. En el caso de Estados Unidos, liberó 172 millones de barriles. Esta liberación masiva representa aproximadamente el 20% del consumo mundial, un intento desesperado por bajar el precio que ya perforó el techo de los $100 en algunos mercados durante la madrugada.
Tras el vacío de poder dejado por la muerte de Alí Khamenei y el ascenso de su hijo Mojtaba, el presidente Masoud Pezeshkian ha tomado la posta diplomática (respaldado por el eje Rusia-Pakistán). Sus tres condiciones para detener la ofensiva son claras:
Reconocimiento de derechos: Validación del estatus geopolítico y nuclear de Irán.
Reparaciones de guerra: Compensación económica por los daños de los bombardeos de los últimos 11 días.
Garantías de no agresión: Un pacto internacional (blindado) que impida futuros ataques de la coalición EE.UU.-Israel.
La situación en la cúpula de la República Islámica es crítica. Según reportes de la CNN, el nuevo Líder Supremo, Mojtaba Khamenei, sobrevivió a un intento de asesinato en el inicio de las hostilidades, pero con secuelas físicas visibles: fractura de pie, cortes en el rostro y un ojo morado. En el plano simbólico y social, el impacto es total:
Renuncia al Mundial 2026: Irán se baja de la cita mundialista alegando que no puede participar en un torneo organizado por su principal agresor (EE.UU.).
Inestabilidad en el Golfo: Los ataques en aguas iraquíes (1 muerto) demuestran que, pese a las charlas de paz, la guerra de guerrillas marítima está en su punto más álgido.
Israel continuó su campaña aérea en el Líbano y bombardeó nuevamente Beirut, impactando un edificio residencial en el barrio de Aisha Bakkar. El ataque provocó daños estructurales en varios pisos y se investiga la existencia de víctimas mortales.
En paralelo, autoridades estadounidenses advirtieron que Irán podría enfrentar los ataques más intensos desde el inicio de la guerra, mientras fuerzas de EE.UU. también habrían atacado barcos iraníes dedicados a la colocación de minas.
Irán lanzó una nueva ofensiva con misiles y drones contra Israel, bases estadounidenses en Irak y fuerzas navales de Washington en la región. La Guardia Revolucionaria afirmó haber golpeado el “corazón de Tel Aviv” y posiciones militares en Erbil.
También se registraron drones iraníes cerca del aeropuerto de Dubái que dejaron tres heridos. Según servicios de emergencia israelíes no hubo víctimas en ese ataque, mientras que el total de muertos en Israel por ofensivas iraníes asciende a diez.
Los líderes del G7 convocaron una reunión por videoconferencia para evaluar las consecuencias económicas del conflicto, con foco en el impacto energético. Paralelamente, la Agencia Internacional de Energía propuso liberar la mayor cantidad de reservas estratégicas de petróleo de su historia para contener el aumento del precio del crudo.
El frente económico se concentra en el mercado energético. La Agencia Internacional de Energía estudia liberar más petróleo que en 2022 —cuando se vendieron 182 millones de barriles tras la invasión rusa de Ucrania— con el objetivo de estabilizar los precios del crudo en medio de la escalada militar en Medio Oriente.
Israel bombardeó infraestructuras de Al Qard Al Hasan, entidad financiera vinculada a Hezbolá, en distintos puntos de Líbano, a la que acusa de financiar armamento y salarios del grupo armado. En paralelo, Estados Unidos reforzó su despliegue militar con la llegada de bombarderos estratégicos B-1B y B-52 a bases en Europa, incluyendo instalaciones en el Reino Unido y Alemania.
Donald Trump afirmó que la guerra está “prácticamente terminada”, aunque también anunció que Estados Unidos prepara una de las jornadas de bombardeos más intensas desde el inicio del conflicto.
La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que sus misiles son ahora “más potentes que al inicio de la guerra” y afirmó que el país tiene capacidad para expandir el conflicto si lo considera necesario. Además, el grupo Hezbolá —aliado de Teherán— lanzó ataques con artillería, drones y cohetes contra posiciones militares israelíes en el sur del Líbano y en territorio israelí, dañando al menos dos tanques en la zona de Markaba.
La OTAN confirmó la interceptación de un segundo misil balístico sobre el espacio aéreo turco, que cayó en la zona de Gaziantep. En respuesta al aumento de las tensiones regionales, Turquía desplegó seis cazas F-16 y sistemas de defensa aérea en el norte de Chipre para reforzar su seguridad.
China afirmó que tomará las “medidas necesarias” para proteger su seguridad energética ante la creciente inestabilidad en el Golfo Pérsico. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, sostuvo que la estabilidad del suministro energético es clave para la economía mundial y reiteró el llamado a detener de inmediato las acciones militares para evitar una escalada mayor.
La guerra continúa generando efectos humanitarios y económicos en la región. En once días de conflicto, al menos 480 personas murieron en Líbano, más de 1.000 resultaron heridas y alrededor de 600.000 fueron desplazadas.
Al mismo tiempo, las tensiones en torno al estrecho de Ormuz mantienen la preocupación por el suministro mundial de petróleo, mientras Estados Unidos advirtió que responderá con fuerza si Irán intenta bloquear el paso de crudo por esa vía estratégica.
Estados Unidos lanzó una advertencia directa al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, al afirmar que deberá aceptar las condiciones planteadas por Washington. En el plano militar, Israel ejecutó una nueva oleada de bombardeos contra infraestructura de Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut y también atacó por primera vez instalaciones petroleras dentro de Irán, con al menos cuatro muertos. Además, el Comando Central estadounidense confirmó la muerte de un séptimo militar de EE. UU. en un ataque iraní.
Irán oficializó la designación de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo tras la muerte de su padre, Alí Jamenei. En paralelo, la prensa iraní difundió imágenes de 110 niños fallecidos en el bombardeo contra la escuela Hormozgan en Minab y acusó directamente a Estados Unidos del ataque. Las autoridades iraníes también informaron que ataques israelíes contra depósitos de combustible cerca de Teherán generaron incendios masivos y una nube de humo tóxico que obligó a recomendar a la población permanecer en sus hogares.
El Reino Unido confirmó que interceptó un dron iraní que se dirigía hacia Irak. Además, el Ministerio de Defensa británico anunció el envío de un helicóptero Merlin a la región para reforzar las tareas de detección de amenazas aéreas.
Tras el nombramiento del nuevo líder supremo iraní, el presidente ruso Vladimir Putin expresó su “apoyo inquebrantable” a Irán y ratificó que Moscú continuará siendo un socio estratégico del país. China también se pronunció: su cancillería pidió respetar la soberanía iraní, rechazó cualquier interferencia externa y reiteró el llamado a un alto el fuego inmediato y al retorno del diálogo.
El conflicto impactó en los mercados energéticos con una fuerte suba del petróleo. El crudo superó los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022 y continuó escalando por encima de los 110 dólares, con el WTI cerca de 115,72 dólares y el Brent en 116,27. Analistas vincularon el alza con el temor a interrupciones en el Estrecho de Ormuz, ruta clave por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Donald Trump afirmó que el encarecimiento del crudo representa “un pequeño precio” frente al conflicto.
Fuerzas de Estados Unidos e Israel ejecutaron ataques contra infraestructura en Teherán e Isfahán. El ejército israelí informó además que un bombardeo contra el aeropuerto internacional Mehrabad de Teherán destruyó 16 aeronaves de la Fuerza Quds. En paralelo, Washington aprobó una venta de armas por 151 millones de dólares a Israel y desplegó un tercer portaaviones en la región, el USS George H. W. Bush.
El presidente iraní Masoud Pezeshkian anunció que Irán dejaría de atacar a países vecinos salvo en caso de agresión desde su territorio. Sin embargo, posteriormente drones iraníes atacaron el aeropuerto internacional de Dubái. Además, fuerzas iraníes golpearon instalaciones y estructuras de refinerías de la empresa estadounidense Halliburton en Basora y lanzaron un dron contra el petrolero Prima, de bandera maltesa. Según reportes citados por NDTV, tras una semana de hostilidades Irán podría disponer de alrededor de mil misiles balísticos.
La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que una planta desalinizadora en la isla de Qeshm fue atacada, afectando el suministro de agua a 30 aldeas, y atribuyó el ataque a Estados Unidos. Tanto Washington como Israel negaron cualquier participación en ese incidente.
El Reino Unido colocó al portaaviones HMS Prince of Wales en estado de alta disponibilidad con el objetivo de defender intereses británicos en la región ante el deterioro de la seguridad.
Las tensiones también afectaron infraestructuras clave vinculadas al suministro energético. Entre los incidentes reportados se encuentran los ataques a instalaciones relacionadas con la industria petrolera en Basora y el impacto sobre infraestructuras críticas, en un contexto de creciente presión sobre el sector energético regional.
Los medios de comunicación de Estados Unidos señalaron que Rusia podría estar proporcionando asistencia de inteligencia militar a Irán, particularmente información relacionada con posiciones y objetivos americanos en la región.
Según estas versiones, el apoyo consistiría principalmente en imágenes satelitales que revelarían el despliegue y la ubicación de fuerzas militares de Estados Unidos. Sin embargo, en las acusaciones difundidas por la prensa no se precisó qué beneficio o compensación recibiría Moscú a cambio de esta cooperación.
China también podría involucrarse en el conflicto de forma indirecta a través de apoyo económico y aportes de repuestos militares para Irán, según dejaron trascender desde la Casa Blanca.
Desde la autoridades Fars, provincia al sur de Irán, denunciaron que murieron unos 20 civiles y se registraron 30 heridos a raíz de un bombardeo contra la periferia residencial de la localidad de Shiraz. La presidencia de la Media Luna Roja informó que ese día los ataques de la alianza occidental alcanzaron más de 3.600 centros urbanos civiles, entre ellos 3.090 viviendas, 528 centros comerciales, 24 centros de salud y al menos nueve instalaciones de la organización.
Israel intensificó sus ataques aéreos contra el Líbano en posiciones que pertenecen a Hezbolá al sur de Beirut, lo que ya se estima que generó un desplazamiento de 300.000 libaneses que podría alcanzar hasta los 700.000 que abandonaron la zona por los ataques.
Estados Unidos destacó que quiere participar en la elección del nuevo líder supremo de Irán y la conformación del nuevo Gobierno, bajándole el pulgar al hijo de Alí Jamenei. Además recibió en la Casa Blanca al plantel del Inter de Miami, club de fútbol local que cuenta con figuras de todo el mundo, entre ellas Lionel Messi, consiguiendo una foto histórica del astro argentino a su lado mientras el informaba sobre la situación en Medio Oriente.
Nuevos ataques de Irán en el Golfo Pérsico dan contra la principal refinería de Baréin, Bapco Energies, incendiando también un edificio del complejo industrial. Afortunadamente no se informaron víctimas del hecho.
Las víctimas se multiplican de a centenas en Irán y el Líbano, con más de 1.230 informadas en el primero y al menos 120 libaneses caídos en medio de los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá.
En cuanto a la falta de apoyo internacional y las pocas críticas hacia Washington, Irán amenazó a la Unión Europea: "Pagarán el precio". La posición de Irán se basa en el silencio o la indeterminación de Bruselas, que mira sin emitir comentarios sobre la llegada de más buques europeos a Chipre.
A raíz de la escalada, el precio del petróleo no para de subir y mantiene en vilo al mundo por el impacto que pueda tener en las economías locales. Los bombardeos a refinerías y el bloqueo iraní del Golfo Pérsico no parecieran detenerse pronto y continúan las dudas sobre una posible inopia del mercado global.
En este contexto, el petróleo Brent alcanzó los 85,41 dólares por barril, alcanzando las cifras más altas desde 2024. El West Texas Intermediate (petróleo WTI) ya se acercó a los 81 dólares, pico máximo desde la Guerra de los Doce Días.
En cuanto a las bolsas europeas, el cierre se dio con una baja generalizada y el sector industrial sufrió una caída del 2,4%. Una de las empresas más afectadas fue Siemens Energy, con un retroceso del 6%, mientras que el sector aeroespacial y de defensa cayó un 4,2%.
Desde la Península Ibérica, Pedro Sánchez se negó a apoyar a Donald Trump, poniendo en riesgo la alianza militar más antigua del mundo, que se mantiene vigente desde la Segunda Guerra Mundial. El máximo mandatario americano sostuvo entonces que cortaría los lazos comerciales con España si esta continuaba negándose a apoyar.
La Casa Blanca confirmó finalmente que España apoyaría, pero el canciller español, José Manuel Albares Bueno, negó rotundamente que esto fuera así y aseguró que España podría seguir adelante sin comercio con Washington. Horas más tarde, la fragata Cristóbal Colón había zarpado hacia Chipre.
Mientras las hostilidades cruzadas continuaron y más países europeos se sumaban a la defensa de Chipre a pesar de las críticas de Bruselas a Donald Trump, Irán logró elegir al sucesor de Alí Jamenei: Mojtaba Jamenei. Este ayatolá es hijo del anterior líder supremo y, aunque no terminó de ser confirmado, ya es uno de los principales objetivos de los Estados Unidos e Israel.
La elección fue realizada por la Asamblea de Expertos en Qom que llevó adelante su reunión a pesar de los bombardeos israelíes al edificio. Ahora el clérigo de 56 años es el principal candidato y necesita del apoyo del Consejo Interino de Liderazgo que componen el presidente, Masoud Pezeshkian, el presidente del Tribunal Supremo, Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i, y Alireza Arafi, miembro del Consejo de Guardianes.
Los bombardeos cruzados entre Israel y Estados Unidos con Irán ponen en riesgo una enorme cantidad de sitios y monumentos que forman parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco, como el Palacio de Golestán que fue alcanzado por escombros y sufrió daños que incluyen el Salón Brillante y el Trono de Mármol.
Cabe señalar que en Irán se ubican un total de 29 bienes que forman parte del Patrimonio de la Humanidad y se encuentran protegidos por la Unesco, destacando entre ellos la antigua ciudad de Persépolis, el Palacio de Golestán, Pasagardas y Meidan Emam.
Además, en medio de la crisis que atraviesa la región, a la cual se le puede sumar la guerra entre Afganistán y Pakistán que se está desarrollando en paralelo sin recibir mayor atención internacional, desde Acnur se informó que ya son 275 mil los desplazados a causa de las guerras.
Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lamentó que fueran abatidos tres paramédicos libaneses durante la avanzada terrestre de Israel en el sur del país.
Además de los bombardeos en Irán, Israel comenzó con las incursiones terrestres en el sur del Líbano, donde opera principalmente Hezbolá. Allí lograron la detención de al menos una docena de miembros de la agrupación terrorista.
En cuanto a los bombardeos en Irán, las FDI indicaron que fue destruida en Teherán la sede del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, junto con la infraestructura de mando y control de defensas, como así también la oficina del presidente Masoud Pezeshkian.
Estados Unidos señaló que dañó gravemente las capacidades navales de Irán en el Golfo de Omán tras destruir varios buques y bases militares enemigas. Además, durante los ataques aéreos, lograron destruir la sede del Consejo de Discernimiento de Conveniencia, organismo que conformó el triunvirato para la elección del nuevo líder supremo.
Israel, por su parte, señaló también que logró dar con la instalación secreta de desarrollo de armas nucleares en Teherán, conocida como Min Zadai. A esta altura del conflicto, desde Tel Aviv confirmaron habrían destruido unos 300 lanzadores de misiles. También fue bombardeado el Aeropuerto de Bushehr, provocando la paralización de obras en la cercana planta nuclear.
Desde Teherán también se ordenaron ataques con misiles en los países aliados de Estados Unidos, logrando dar con el supuesto cuartel general de la Agencia Central de Inteligencia americana (CIA) en la ciudad de Riad, Arabia Saudita. Allí también los misiles impactaron la embajada de los Estados Unidos, que fue cerrada tras sofocar el incendio.
Durante los bombardeos también quedaron fuera de servicio varios centros de datos de Amazon Web Services en Baréin y los Emiratos Árabes Unidos. En Dubái tuvo lugar el incendio del consulado americano tras un ataque con drones iraníes.
Se ejecutaron ataques contra Arabia Saudita y Qatar dañando la refinería de Aramco en Ras Tanura y la planta de licuefacción de gas natural de Qatar Energy, provocando un aumento superlativo del gas a nivel mundial. Con las plantas sin operaciones y el Estrecho de Ormuz parcialmente cerrado, las potencias aún no involucradas comenzaron a advertir del profundo riesgo económico, mientras Irán desoía los reclamos.
Los ataques iraníes incluyeron también bombardeos contra la embajada de Estados Unidos en Kuwait, que fue cerrada, y por los bombardeos en el golfo se detuvo la producción de gas natural en Leviatán, Israel, y en el Kurdistán iraquí.
En la mencionada región también se registraron ataques en la base de Erbil, como también al sur en la base Victory de Bagdad. En ambos casos, los ataques los perpetraron las fuerzas iraquíes chiitas. En cuanto a la Guardia Revolucionaria Islámica, insistió con la instalación del bloqueo del Estrecho de Ormuz y atacó el petrolero americano Stena Imperative y el hondureño Athe Nova.
Desde China, el régimen de Xi Jinping presionó a Irán para levantar el bloqueo del Estrecho de Ormuz, ya que de ahí se provee del petróleo para su país, reclamo al que Irán hizo caso omiso.
Entidades internacionales y mandatarios de distintos países pidieron bajar la tensión en la región mientras los bombardeos impactaron las instalaciones nucleares de Natanz y los hospitales de Khatam-al-Anbia y Gandhi. También dieron un "doble ataque" contra la Plaza Nillofar de Teherán, atacando la zona en un primer episodio y luego repitiendo el bombardeo cuando los equipos de rescate se encontraban en el lugar. En dicho ataque murieron 20 personas.
Al mismo tiempo, ante los ataques contra las refinerías y licuadoras de gas del Golfo Pérsico, los aliados de Estados Unidos informaron que habían derribado dos bombarderos iraníes SU-24 sobre Qatar.
Israel, por su parte, ejecutó un ataque a gran escala en el Líbano para dar con las instalaciones de Hezbolá en el país y, principalmente, en la ciudad de Beirut. Desde el Ministerio de Salud del Líbano se informó que murieron 54 personas y 154 resultaron heridas. Entre las víctimas fatales se informó la muerte de una familia completa de siete miembros en la ciudad de Tul, Nabatiyé.
Además, Israel amenazó previamente a 53 localidades del sur y este del Líbano, solicitando la evacuación de la zona. Se informó que murieron tres civiles sirios durante los bombardeos, incluida una madre con su hijo.
Luego del bombardeo que había dado en Chipre el día anterior, otro dron impactó contra la base británica de Akrotiri. Funcionarios de la isla mediterránea señalaron a Hezbolá como atacante, mientras que Irán denunció una operación de bandera falsa.
A raíz de esto, Grecia anunció el envío de fragatas y cazas para reforzar la protección de la isla, en la que mantiene un litigio histórico con Turquía.
Emmanuel Macron, por su parte, apuntó contra China y Rusia en medio de la escalada en Medio Oriente: "Rusia tiene armas nucleares y China ha avanzado con más armas que cualquier otro país". Además, indicó que "China y Rusia desarrollan cada vez más sistemas eficaces para proteger sus territorios". Además denunció que "no son amenazas aisladas, hay vínculos entre ellos".
Israel y Estados Unidos continuaron efectuando ataques sobre Irán, informados desde los medios locales por las potentes explosiones que dieron contra el centro de Teherán. Desde el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informaron que recibieron órdenes de desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), informaron la destrucción de aviones de combate F-4 y F-5 de Irán que buscaban despegar al combate, además de haber logrado desactivar el sistema de defensa HQ-9B en torno a Teherán, haciendo a la capital iraní y un punto permeable a nuevos ataques.
En los bombardeos, según informaron desde Tel Aviv, había logrado dar con el Estado Mayor de las Fuerzas de Seguridad Interna y el Cuartel General de Thar-Allah, estructuras clave de la seguridad y el control de Teherán. También fue reducido a escombros la sede del Tribunal Revolucionario de Teherán. Además de los impactos contra oficinas públicas y del poder iraní, los bombardeos impactaron también contra el Estadio Azadi, la Plaza Azadi y la Torre Milad, símbolos de la ciudad y de Irán en general.
Desde la Media Luna Roja, por su parte, informaron las detonaciones cerca de distintos hospitales de la capital y en las inmediaciones del Edificio de la Paz, donde se encuentran las oficinas de esta institución internacional. Desde la agencia británica Reuters se comunicó también el bombardeo a un hospital de la calle Gandhi, donde se registraron daños graves y los pacientes debieron ser evacuados.
En Austin, Texas, durante la paranoia por las alertas de células terroristas dormidas en todo el mundo, un senegalés atacó civiles y mató a tras jóvenes e hirió a 14 personas más. Vestido con topa que decía "Propiedad de Alá" y la bandera de la República Islámica, las autoridades llegaron a su casa y encontraron una idolatría del sujeto al régimen iraní, pero no comprobaron vínculos reales con Teherán.
Tras la destrucción de los bombardeos aliados sobre Irán, Alí Lariyaní, encargado de la seguridad, anunció que se conformaría el Consejo Interino de Liderazgo y denunció a Estados Unidos e Israel de intentar desmantelar el país. Además le marcó el terreno a los opositores a quienes marcó como "grupos secesionistas" y los amenazo con enfrentar graves consecuencias si buscaban aprovechar la situación.
Durante la mañana del 1 de marzo, Irán desplegó una nueva contraofensiva de misiles y drones contra múltiples objetivos de toda la región, logrando dar contra el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de los Estados Unidos. También, dentro de los bombardeos, Irán atacó la base francesa Camp de la Paix en Abu Dabi, metiendo a la OTAN en el conflicto, al menos en posición defensiva.
Igualmente la escalada no cesó en el ataque directo a Francia, sino que el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healy, confirmó que Irán dio contra objetivos militares británicos en Chipre, versiones que negó su par chipriota, Vasilis Palmas, aunque terminó por confirmarse y distintos países europeos entraron en la discusión.
En el Estrecho de Ormuz, punto estratégico clave para todas las fuerzas involucradas, Irán comenzó a fortalecer su presencia y atacó el puerto omaní de Duqm y el petrolero Skylight de Palau en Kashab. Más tarde se reportó el impacto de un misil contra un buque emiratí cerca de Mina Saqr, lo que generó un incendio que logró ser extinguido.
En el Gofo Pérsico e Israel se registraron bombardeos contra Riad, capital de Arabia Saudita, el Hotel Crowne Plaza de Manama en Baréin y el complejo Etihad Towers de Abu Dabi. En Israel, por su parte, el Domo de Hierro falló ante el caudal del bombardeo iraní y un misil impactó contra la sinagoga de Beit Shemesh, lo que causó la muerte de nueve personas y 28 heridos.
La Guardia Revolucionaria Islámica anunció triunfante que habían logrado impactar el poderoso portaaviones USS Abraham Lincoln con cuatro misiles, pero la noticia fue desmentida por el Gobierno de los Estados Unidos.
En una operación conjunta y coordinada en la que se dividieron los objetivos, Israel y Estados Unidos bombardearon los principales objetivos militares del país ubicados en sus ciudades más importantes. El plan llevaba meses de planificación y se efectuó con el objetivo, cumplido, de abatir a Alí Jamenei, líder supremo de la República Islámica. En el ataque murieron también su esposa y nieta de poco más de un año. El propio ayatolá se había negado a abandonar búnker.
En el ataque también le dieron a la escuela primaria Shajare Tayebe de Minab, al sur de Irán, donde el establecimiento se encontraba en funcionamiento ya que el sabado es un día escolar en ese país. El ataque causó la muerte de 180 personas y 95 heridos entre profesores, niñas u padres de varias alumnas. Durante el ataque, los bombardeos dieron contra la capital Teherán y las ciudades de Qom, Kermanshah, Isfahán y Karaj. Servicios de comunicación y energía quedaron afectados en gran parte del país a raíz de los bombardeos.
Israel, tras el ataque, emitió un alerta en todo el país por las represalias que Irán podía tomar. Horas más tarde, las sirenas convocaron a toda la población a esconderse en los miles de refugios que hay en todo el territorio.
Desde Iran International informaron que miles de miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluidos comandantes, cayeron abatidos o terminaron heridos tras los ataques. También se remarcó que los bombardeos dieron contra Bushehr, donde se encuentra una central nuclear que no se informó si sufrió daños.
Donald Trump, tras el ataque, emitió un comunicado donde explicó que el objetivo era provocar el cambio de régimen en Irán e instó a los iraníes a levantarse contra el Gobierno de Teherán. Además, convocó a la Guardia Revolucionaria Islámica a "deponer las armas y gozar de inmunidad completa o, de lo contrario, enfrentarse a una muerte segura. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, difundió un video en el que explicó que el ataque era para "eliminar la amenaza existencial" que representa este régimen para su país.
El régimen iraní, tras el ataque de la alianza, activó todos sus protocolos de respuesta militar y a sus aliados en la región. Inmediatamente, entonces, comenzaron a operar agentes de Hezbolá en el Líbano y las Fuerzas de Movilización Popular de Irak, quienes comenzaron a atacar bases americanas en el país. Fue esta agrupación chiita iraquí la primera fuera de Irán en sufrir bajas, con la muerte de dos guerrilleros y tres heridos durante los bombardeos aliados en Jurf al-Sakhar, al sur de Bagdad.
Desde Teherán, entonces, la comandancia dispersa que sobrevivió a los ataques, logró reagruparse y ordenar bombardeos a las bases americanas en el Golfo Pérsico ubicadas en los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Siria, Baréin, Qatar, Kuwait y Arabia Saudita. Estos ataques, aunque fueron reportados por las evidentes explosiones que pudieron observarse desde las ciudades, no trascendieron en informes oficiales debido a la censura militar. También hubo impactos de gravedad iraníes en todo Israel, como así también en el Aeropuerto Internacional de Kuwait y distintas zonas urbanas de Abu Dabi.
Las defensas antiaéreas lograron evitar una mayor cantidad de impactos, pero se vieron superadas en muchos casos por la densidad del bombardeo iraní. Mientras tanto, en Irak, las fuerzas chiitas comenzaron con operaciones en distintos puntos del país contra la presencia americana. hezbolá también orquestó ataques contra Israel desde el Líbano y los hutíes dieron contra objetivos en Amán, Yemen.
Desde Irán, también, comenzaron las amenazas de bloquear el Estrecho de Ormuz, donde fluye casi el 30% del petróleo mundial y por donde Irán provee a China, que consume el 20% del mercado de petróleo y derivados en el mundo, generando una paranoia en los mercados que se notaría recién el lunes siguiente a los ataques.
El control de la narrativa
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