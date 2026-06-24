Detuvieron a un argentino en Estados Unidos tras permanecer una década con la visa vencida

Un ciudadano argentino fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) en Maryland luego de permanecer durante años en Estados Unidos con una visa vencida. El caso tomó relevancia tras la difusión de detalles sobre su ingreso al país y la situación migratoria que derivó en su arresto.

Según informó el ICE , el hombre fue identificado como Alejandro Saul Rico, un ciudadano argentino que residía en Silver Spring, Maryland. La detención ocurrió el 19 de junio durante un operativo de control migratorio enfocado en personas con antecedentes penales.

De acuerdo con el organismo federal, Rico permanece bajo custodia mientras avanzan los procedimientos migratorios que podrían derivar en su expulsión de Estados Unidos.

Las autoridades señalaron que Rico y su familia ingresaron al país a través de Miami con una visa de visitante. Tras arribar a territorio estadounidense realizaron un viaje a Disney World y luego permanecieron en el país una vez vencido el plazo autorizado por las autoridades migratorias.

La documentación oficial indica que el argentino había recibido una visa B1 en 2006. Sin embargo, ese permiso expiró en 2016 y, según ICE , continuó viviendo en Estados Unidos después de esa fecha.

Qué dicen las autoridades y los datos oficiales

El caso fue utilizado por las autoridades migratorias para reforzar su mensaje sobre el control de las llamadas "sobreestadías", es decir, cuando una persona permanece en el país más tiempo del permitido por su visa.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), durante el año fiscal 2024 se registraron más de 283.000 casos de sobreestadías entre ciudadanos de países que no forman parte del Programa de Exención de Visa, categoría en la que se encuentra la Argentina.

De ese total, más de 269.000 personas fueron clasificadas como sospechosas de continuar dentro de Estados Unidos sin autorización migratoria vigente.

El caso cobra relevancia en un momento de fuerte exposición internacional para Estados Unidos, que por estos días alberga el Mundial de Clubes de la FIFA. En paralelo al evento deportivo, el gobierno estadounidense mantiene una política de control migratorio más estricta y busca reforzar las acciones contra quienes permanecen en el país una vez vencidos sus permisos de ingreso.