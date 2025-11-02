Detuvieron a dos sospechosos por el brutal ataque en un tren en Londres: quiénes son

Dos hombres británicos, de 32 y 35 años, fueron arrestados tras un en un tren rumbo a Londres que dejó diez heridos, dos en grave estado.

La Policía de Transportes británica identificó a dos hombres nacidos en el Reino Unido, de 32 y 35 años, como presuntos autores del violento ataque con cuchillos en un tren que viajaba hacia Londres. Diez personas resultaron heridas, dos de ellas en estado crítico, en uno de los incidentes más graves ocurridos recientemente en el país.

El hecho se dio durante la noche del sábado en un tren que cubría la ruta entre Doncaster y la estación de King’s Cross, al norte de Londres. Los agresores, actualmente bajo custodia policial, atacaron de forma aleatoria a los pasajeros, dejando un saldo de diez heridos.

El superintendente John Loveless, de la Policía de Transportes británica, informó que las investigaciones preliminares descartan un móvil ideológico o terrorista. “Nada sugiere que esto sea un incidente de terrorismo”, afirmó Loveless desde la estación de Huntingdon, donde ocurrió el ataque.

Los culpables del ataque Las autoridades confirmaron que los dos sospechosos son ciudadanos británicos, uno de 32 años y otro de de 35. Ninguno ha revelado aún los motivos de la agresión, aunque ambos permanecen bajo interrogatorio desde hace más de doce horas. Por el momento, la policía no difundió sus identidades.