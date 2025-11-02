10 heridos tras un ataque a puñaladas en un tren en Londres: los brutales detalles

Dos personas comenzaron a atacar a las personas en un tren y dejaron diez heridos, dos de ellos en grave estado en la región de Huntingdon, Londres.

La Policía ya detuvo a los dos atacantes y confirmó que ambos son británicos.

Al menos diez personas resultaron heridas en un ataque a puñaladas ocurrido en un tren regional que cubría la ruta Doncaster–Londres y se detuvo de emergencia en Huntingdon, al norte de la capital británica. La policía detuvo a dos hombres británicos y descartó que se trate de un incidente terrorista.

La alarma se desató cuando el tren de la compañía LNER, procedente del norte de Inglaterra, tuvo que detener su marcha a la altura de Huntingdon, en Cambridgeshire. Allí, los pasajeros alertaron a las autoridades sobre un ataque a bordo. Producto del mismo, se desplegaron múltiples ambulancias y se procedió al cierre de la estación de trenes y la carretera cercana por seguridad.

Qué se sabe sobre los culpables del ataque El superintendente John Loveless, de la Policía de Transportes británica, informó que los detenidos son dos hombres nacidos en el Reino Unido, de 32 y 35 años. Ambos permanecen bajo interrogatorio en comisarías separadas. “Nada sugiere que esto sea un incidente terrorista”, afirmó el responsable policial durante una conferencia de prensa en Huntingdon.

Loveless también pidió evitar “comentarios y conjeturas” mientras continúan las investigaciones, que se mantienen abiertas en varias direcciones. En tanto, el opositor conservador Chris Philp calificó el hecho como “un ataque masivo brutal” y urgió a las autoridades a ofrecer información precisa cuanto antes.