Suben a 28 los fallecidos en Jamaica por el paso del huracán Melissa

Al menos 28 personas han muerto en Jamaica por el paso del huracán Melissa , que impactó en la isla como categoría 5 y causó daños devastadores, según confirmó este domingo el Gobierno.

La Oficina del Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness, indicó en un comunicado que aún están verificando "informes adicionales sobre posibles muertos ".

La última cifra de víctimas mortales ofrecida por las autoridades era de 19, pero esto datos van actualizándose a medida que los equipos de emergencia logran llegar a las áreas que quedaron aisladas tras el huracán.

"Extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos y comunidades que lloran la pérdida de sus seres queridos", expresó la Oficina del Primer Ministro en su nota.

La Oficina de Preparación para Desastres y Gestión de Emergencias, la Policía, la Fuerza de Defensa de Jamaica y el Ministerio de Salud coordinan el proceso de recuperación de cuerpos y verificación.

El Gobierno de Jamaica afirmó que proporcionará más información a medida que avance la verificación y las operaciones de recuperación en los próximos días.

El después del huracán Melissa

El oeste de la isla, donde tocó tierra el huracán, es el área más damnificada, en concreto los distritos de Saint Elizabeth, Westmoreland y Saint James.

En Black River, la capital de Saint Elizabeth, está previsto que comiencen en esta jornada los trabajos para establecer un hospital de campaña, una medida que se va a tomar asimismo en los próximos días en otras zonas afectadas.

Melissa causó en Jamaica daños catastróficos en viviendas e infraestructura crítica como hospitales y carreteras, dejando comunidades destruidas y aisladas.

EFE

FUENTE: EFE