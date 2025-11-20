Detuvieron al CEO de Banco Master en Brasil tras una investigación por presunto fraude

El CEO del Banco Master SA , Daniel Vorcaro , fue detenido el martes en una investigación de fraude de la policía federal mientras el banco central de Brasil procedía a liquidar la empresa en dificultades. Esto abrió un nuevo capítulo en la saga del vertiginoso ascenso y la repentina caída de la compañía financiera, cuyo caso puso de manifiesto la necesidad de una mejor supervisión y reglas más estrictas en el sistema bancario brasileño, según reguladores y competidores.

La policía federal dijo el martes que había detenido a seis personas, sin identificarlas oficialmente. Una persona familiarizada con el asunto confirmó que Daniel Vorcaro, CEO de Banco Master, estaba entre los arrestados. Otra persona dijo que Vorcaro tenía previsto salir del país el martes. No se pudo contactar directamente con él.

Se bloquearon unos 12.000 millones de reales, equivalentes a 2.200 millones de dólares, en dinero de cuentas bancarias. Además, se incautaron autos de lujo, obras de arte y 1,6 millones de reales en efectivo, según informó la policía federal.

El banco central dijo en un comunicado que los activos del prestamista serían liquidados y designó a una empresa externa para administrar ese proceso. Los activos de los controladores y antiguos administradores de la firma ya no están disponibles, informó la autoridad monetaria.

Banco Master llevaba meses buscando el capital fresco que tanto necesitaba tras haberse endeudado excesivamente comprando activos opacos y riesgosos. Parecía haber encontrado un salvavidas el lunes al anunciar un acuerdo para vender sus operaciones comerciales a un grupo liderado por Fictor Holding SA, aunque los reguladores habrían tenido que aprobar esa transacción.

¿Qué es la Operación Cumplimiento Cero?

La investigación policial, cuyo nombre en clave es Operación Cumplimiento Cero, comenzó en 2024 para abordar las acusaciones de que una institución financiera había emitido instrumentos de crédito fabricados y los había vendido a otro banco. Después de que esas transacciones fueran procesadas por el banco central, los instrumentos fueron sustituidos por otros activos sin la debida evaluación técnica, según informó la policía.

¿Qué otros bancos están involucrados en la investigación?

Aunque la policía no identificó oficialmente a los bancos, el medio O Globo informó que el Banco de Brasilia era el destinatario de los instrumentos. El banco dijo en un comunicado que su director general, Paulo Henrique Costa, y su director financiero fueron apartados temporalmente durante 60 días como resultado de la operación. El BRB añadió que no se produjo ninguna detención y enfatizó que sigue las normas de cumplimiento y transparencia.

¿Qué empresas vinculadas a Master están bajo investigación?

Reag Investimentos SA y Trustee DTVM, que prestaban servicios de gestión de activos a Master, estaban siendo investigadas en el marco de una operación multiestatal para desmantelar tramas delictivas de blanqueo de dinero vinculadas a la distribución de combustible. Tanto Reag como Trustee han negado haber actuado mal y han dicho que están cooperando con la investigación. Master dijo en su momento que era uno de los cientos de clientes de Reag.

¿Cómo financió Master sus operaciones riesgosas?

Master utilizó financiación garantizada por el fondo de seguro de depósitos del sistema financiero, conocido como FGC. También había confiado en una línea de crédito de 4.000 millones de reales del fondo para mantenerse a flote mientras buscaba un rescate.

¿Qué otros activos intentaba vender Banco Master?

Además de las operaciones comerciales, Master ha estado intentando vender el banco fintech Will Bank. Bloomberg informó el lunes que Master estaba en conversaciones avanzadas para vender Will Bank al fondo soberano Mubadala, aunque este último no respondió a las solicitudes de comentarios. El banco central no mencionó este activo en su declaración del martes.

¿Cómo fue el crecimiento de Banco Master en los últimos años?

Master escaló rápidamente en los últimos años, con una expansión media de su cartera de préstamos del 86 por ciento anual, al mismo tiempo que alquilaba una oficina en Miami y sumaba rivales. Sin embargo, un cambio en las reglas del incentivo FGC en diciembre de 2023 puso en duda las finanzas del banco y avivó los temores de contagio a la industria en general, provocando que muchos inversores empezaran a huir del banco.