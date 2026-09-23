Desclasificaron 71 archivos sobre OVNIs y varios casos siguen sin explicación: los videos

El Pentágono volvió a abrir sus archivos sobre los llamados OVNIs y, a través del Departamento de Guerra de los Estados Unidos , difundió su sexta tanda de documentos vinculados con fenómenos anómalos no identificados, conocidos como UAP, con 71 archivos que incluyen videos militares, audios y estudios que se remontan hasta 1952.

El paquete reúne 55 documentos en PDF, 15 videos y una grabación de audio, con registros producidos entre 1952 y 2025. Del total, 67 archivos fueron aportados por el Departamento de Defensa estadounidense y otros cuatro corresponden a fuerzas policiales de Colorado. Sin embargo, buena parte del misterio permanece: 64 de los materiales publicados contienen fragmentos tachados.

Entre los registros que más llaman la atención aparecen imágenes captadas durante operaciones militares en Medio Oriente. Uno de los videos corresponde a un incidente ocurrido en 2022 y muestra un objeto que, según los operadores, se desplazaba a velocidades de entre 80 y 180 millas por hora .

Los reportes describen objetos de entre uno y dos metros que realizaban movimientos esporádicos dentro de la zona de operaciones. Otro registro tomado en la misma región muestra seis pequeños objetos esféricos volando en formación y modificando su dirección repetidamente. De acuerdo con la información difundida, ese episodio continúa sin una explicación.

También fueron publicados cuatro videos registrados por policías de Colorado en octubre de 2023. Las imágenes fueron tomadas con teléfonos celulares por los propios agentes y muestran un fenómeno que fue descrito como silencioso, acompañado por luces intermitentes de colores rojo, azul y verde.

La documentación permite recorrer más de siete décadas de investigaciones sobre fenómenos anómalos no identificados. Entre el material histórico figura una grabación de aproximadamente una hora realizada en 1952, acompañada por su correspondiente transcripción.

El audio corresponde a una exposición del oficial de la Fuerza Aérea Edward Ruppelt sobre las investigaciones estadounidenses de avistamientos de ovnis. Ruppelt posteriormente estuvo al frente del Proyecto Libro Azul, el programa desarrollado por la Fuerza Aérea para analizar estos fenómenos entre 1952 y 1969.

Archivos del Proyecto Libro Azul. Gentileza Departamento de Guerra de los Estados Unidos

Antigravedad, agujeros de gusano y un inquietante estudio sobre efectos físicos

Otra parte importante de la documentación está vinculada al Programa de Aplicaciones del Sistema de Armas Aeroespaciales Avanzadas, conocido como AAWSAP, una iniciativa creada en 2008 por la Agencia de Inteligencia de Defensa para analizar posibles amenazas y tecnologías aeroespaciales futuras. El programa terminó en 2012.

La nueva divulgación incluye 37 informes de referencia de inteligencia de Defensa que analizan conceptos como propulsión por deformación, agujeros de gusano, antigravedad, masa negativa y mecanismos de invisibilidad.

Registros de Siria en 2022. Departamento de Guerra de los Estados Unidos

Aunque estos documentos ya habían sido conocidos anteriormente, la nueva versión incorpora detalles que hasta ahora permanecían reservados, como los nombres de algunas de las oficinas responsables de su elaboración. El propio Pentágono aclaró que se trata de documentos de referencia y síntesis, y que su publicación no significa que esas tecnologías hayan sido validadas.

Uno de los informes más llamativos tiene 38 páginas y fue elaborado en 2010. El trabajo analiza los efectos físicos que habrían sufrido tres ingenieros de antenas luego de incidentes relacionados con lo que el documento describe como “sistemas aeroespaciales anómalos”.

Según el informe, los profesionales presentaron enrojecimiento de la piel, sensación de calor corporal, caída del cabello y síntomas compatibles con enfermedad por radiación. Con el paso de los años, el estudio señala que aparecieron “transformaciones malignas”.

Departamento de Guerra de los Estados Unidos

El investigador comparó esos episodios con más de 300 incidentes no publicados relacionados con radiación por radiofrecuencia de fuentes conocidas. A partir de la información médica analizada, planteó como hipótesis que algunos sistemas avanzados podrían encontrarse desplegados sin que Estados Unidos comprenda completamente su funcionamiento.

El Pentágono abre una nueva puerta para hablar de los UAP

El Pentágono anunció la creación de una exención legal destinada a empleados actuales y antiguos funcionarios sujetos a acuerdos de confidencialidad. La medida permitirá que esas personas compartan con el Gobierno información relacionada con UAP sin enfrentar sanciones por violar compromisos de confidencialidad.

De esta manera, las autoridades buscan habilitar nuevos testimonios sobre episodios que hasta ahora podían encontrarse limitados por restricciones legales.

Los 71 archivos no ofrecen, al menos por ahora, una explicación definitiva sobre el origen de todos los objetos registrados ni validan las tecnologías extraordinarias estudiadas en algunos documentos. No obstante, los documentos desclasificados ponen nuevamente sobre la mesa hasta qué punto las Fuerzas Armadas estadounidenses investigaron durante décadas fenómenos aéreos que, en determinados casos, continúan clasificados oficialmente como no identificados.