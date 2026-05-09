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David Attenborough

David Attenborough cumple 100 años: la vida en imágenes del arriesgado documentalista que cambió la forma en que vemos nuestro planeta

El creador de numerosas series documentales que recorrieron el planeta lleva siete décadas explorando la naturaleza.

BBC Mundo

https://www.bbc.com/mundo/articles/c0728v55yxdo
BBC
Hoy es el naturalista más célebre del mundo.
Hoy es el naturalista más célebre del mundo. BBC
Pero su curiosidad ha estado dando forma a nuevos tipos de narración desde hace décadas.
Pero su curiosidad ha estado dando forma a nuevos tipos de narración desde hace décadas. BBC
Un joven David Attenborough estaba aburrido de su trabajo editando libros de ciencia para niños y decidió solicitar un empleo en la radio de la BBC. Fue rechazado, pero semanas más tarde recibió una carta en la que le preguntaban si le interesaría trabajar para el nuevo servicio de televisión de la BBC.
Un joven David Attenborough estaba aburrido de su trabajo editando libros de ciencia para niños y decidió solicitar un empleo en la radio de la BBC. Fue rechazado, pero semanas más tarde recibió una carta en la que le preguntaban si le interesaría trabajar para el nuevo servicio de televisión de la BBC. Hulton Archive/Getty Images
Pronto concibió la innovadora idea de Zoo Quest, el primer programa de TV en combinar la presentación en vivo desde el estudio con secuencias de historia natural filmadas en exteriores.
Pronto concibió la innovadora idea de Zoo Quest, el primer programa de TV en combinar la presentación en vivo desde el estudio con secuencias de historia natural filmadas en exteriores. BBC
El propio Attenborough se unió a las expediciones para encontrar animales raros en su hábitat natural y llevarlos al zoológico de Londres, algo que, según reconoció, ya no se haría hoy en día.
El propio Attenborough se unió a las expediciones para encontrar animales raros en su hábitat natural y llevarlos al zoológico de Londres, algo que, según reconoció, ya no se haría hoy en día. BBC
Más tarde dirigió uno de los canales de la BBC y lideró la transición a la televisión a color en su país con la emisión del torneo de Wimbledon en 1967.
Más tarde dirigió uno de los canales de la BBC y lideró la transición a la televisión a color en su país con la emisión del torneo de Wimbledon en 1967. BBC
Después de unos años, dejó el puesto de dirección y volvió adonde quería estar: haciendo documentales. Fue así que grabó durante cuatro años y el resultado fue &quot;La vida en la Tierra&quot;.
Después de unos años, dejó el puesto de dirección y volvió adonde quería estar: haciendo documentales. Fue así que grabó durante cuatro años y el resultado fue "La vida en la Tierra". BBC
Filmada en más de 100 lugares, la serie exploró cómo la evolución moldeó las maravillas del mundo natural.
Filmada en más de 100 lugares, la serie exploró cómo la evolución moldeó las maravillas del mundo natural. BBC
Cada episodio recurrió a diversos ecosistemas para mostrar cómo los animales se han adaptado a su entorno. Tras su debut en 1979, el éxito de la serie allanó el camino para una generación de programas emblemáticos sobre la naturaleza.
Cada episodio recurrió a diversos ecosistemas para mostrar cómo los animales se han adaptado a su entorno. Tras su debut en 1979, el éxito de la serie allanó el camino para una generación de programas emblemáticos sobre la naturaleza. BBC
También nos brindó uno de los momentos más inolvidables de la televisión, cuando el presentador despertó la curiosidad de un grupo de gorilas de montaña en Ruanda.
También nos brindó uno de los momentos más inolvidables de la televisión, cuando el presentador despertó la curiosidad de un grupo de gorilas de montaña en Ruanda. BBC Studios
Más de 50 especies -que van desde ranas y escarabajos hasta una planta carnívora y una mariposa tropical- llevan ahora su nombre en su clasificación científica oficial.
Más de 50 especies -que van desde ranas y escarabajos hasta una planta carnívora y una mariposa tropical- llevan ahora su nombre en su clasificación científica oficial. Wikimedia | Nobu Tamura

David Attenborough, que este viernes cumplió 100 años, es la voz serena y de confianza del mundo natural.

Sin embargo, su carrera de 70 años revela a un comunicador que asumió riesgos reiteradamente, apostando por las nuevas tecnologías y aventurándose en lugares remotos y, a menudo, peligrosos.

Desde el lanzamiento de la televisión en color hasta una inmersión récord en la Gran Barrera de Coral a los 89 años, ha buscado nuevas formas de mostrar el planeta y a sus habitantes.

A través de fotos pocas veces vistas, recorremos los hitos televisivos de su carrera que contribuyeron a transformar nuestra comprensión de la vida en la Tierra.

Attenborough de pie en un paisaje desértico, sosteniendo una planta seca bajo un cielo despejado.
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Hoy es el naturalista más célebre del mundo.
Attenborough de pie en un paisaje desértico, gesticulando frente a matorrales secos y montañas al fondo.
BBC
Pero su curiosidad ha estado dando forma a nuevos tipos de narración desde hace décadas.
Fotografía en blanco y negro de David Attenborough con traje frente a unas escalinatas urbanas, con andamios y peatones al fondo, enmarcada como negativo de película.
Hulton Archive/Getty Images
Un joven David Attenborough estaba aburrido de su trabajo editando libros de ciencia para niños y decidió solicitar un empleo en la radio de la BBC. Fue rechazado, pero semanas más tarde recibió una carta en la que le preguntaban si le interesaría trabajar para el nuevo servicio de televisión de la BBC.
Fotografía en blanco y negro de una persona sosteniendo un armadillo, con ramas secas al fondo en un entorno interior.
BBC
Pronto concibió la innovadora idea de Zoo Quest, el primer programa de TV en combinar la presentación en vivo desde el estudio con secuencias de historia natural filmadas en exteriores.
Fotografía en blanco y negro de dos personas grabando en exteriores, con una cámara en trípode y equipo de audio entre la vegetación.
BBC
El propio Attenborough se unió a las expediciones para encontrar animales raros en su hábitat natural y llevarlos al zoológico de Londres, algo que, según reconoció, ya no se haría hoy en día.
Collage gráfico con Attenborough en primer plano, una cámara de televisión BBC Colour TV y una raqueta de tenis.
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Más tarde dirigió uno de los canales de la BBC y lideró la transición a la televisión a color en su país con la emisión del torneo de Wimbledon en 1967.
Attenborough sentado sobre un tronco en un paisaje árido.
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Después de unos años, dejó el puesto de dirección y volvió adonde quería estar: haciendo documentales. Fue así que grabó durante cuatro años y el resultado fue "La vida en la Tierra".
Attenborough y otro hombre sentados en un vehículo abierto recorriendo un paisaje verde y montañoso; el famoso documentalista está en primer plano con gafas de sol
BBC
Filmada en más de 100 lugares, la serie exploró cómo la evolución moldeó las maravillas del mundo natural.
Collage de fotografías que muestran a Attenborough en distintas etapas, realizando actividades de naturaleza, ciencia y exploración, interactuando con animales y equipos de filmación.
BBC
Cada episodio recurrió a diversos ecosistemas para mostrar cómo los animales se han adaptado a su entorno. Tras su debut en 1979, el éxito de la serie allanó el camino para una generación de programas emblemáticos sobre la naturaleza.
Attenborough sentado en una silla en un estudio, con una proyección detrás que lo muestra una escena en la selva interactuando con gorilas.
BBC Studios
También nos brindó uno de los momentos más inolvidables de la televisión, cuando el presentador despertó la curiosidad de un grupo de gorilas de montaña en Ruanda.
Illustración del Attenborosaurus conybeari
Wikimedia | Nobu Tamura
Más de 50 especies -que van desde ranas y escarabajos hasta una planta carnívora y una mariposa tropical- llevan ahora su nombre en su clasificación científica oficial.
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FUENTE: BBC

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