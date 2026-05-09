David Attenborough cumple 100 años: la vida en imágenes del arriesgado documentalista que cambió la forma en que vemos nuestro planeta
El creador de numerosas series documentales que recorrieron el planeta lleva siete décadas explorando la naturaleza.
David Attenborough, que este viernes cumplió 100 años, es la voz serena y de confianza del mundo natural.
Sin embargo, su carrera de 70 años revela a un comunicador que asumió riesgos reiteradamente, apostando por las nuevas tecnologías y aventurándose en lugares remotos y, a menudo, peligrosos.
Desde el lanzamiento de la televisión en color hasta una inmersión récord en la Gran Barrera de Coral a los 89 años, ha buscado nuevas formas de mostrar el planeta y a sus habitantes.
A través de fotos pocas veces vistas, recorremos los hitos televisivos de su carrera que contribuyeron a transformar nuestra comprensión de la vida en la Tierra.
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- David Attenborough cumple 100 años: cómo se hizo "La vida en la Tierra", el documental que transformó nuestra manera de ver la naturaleza
FUENTE: BBC