David Attenborough cumple 100 años: la vida en imágenes del arriesgado documentalista que cambió la forma en que vemos nuestro planeta

David Attenborough, que este viernes cumplió 100 años, es la voz serena y de confianza del mundo natural.

Sin embargo, su carrera de 70 años revela a un comunicador que asumió riesgos reiteradamente, apostando por las nuevas tecnologías y aventurándose en lugares remotos y, a menudo, peligrosos.

Desde el lanzamiento de la televisión en color hasta una inmersión récord en la Gran Barrera de Coral a los 89 años, ha buscado nuevas formas de mostrar el planeta y a sus habitantes.

A través de fotos pocas veces vistas, recorremos los hitos televisivos de su carrera que contribuyeron a transformar nuestra comprensión de la vida en la Tierra.

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FUENTE: BBC