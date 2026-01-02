Crisis en Irán: Donald Trump amenaza con intervenir y el heredero al trono busca volver a Teherán

La República Islámica de Irán sufre una profunda crisis a raíz de la desenfrenada inflación, la devaluación económica, el estallido social derivado de la opresión del debilitado régimen del ayatolá Alí Jamenei . Ante las protestas y la represión, Donald Trump amenaza con invadir mientras el heredero persa aviva a los opositores.

Con respecto a la economía iraní, durante años se generó un desenfreno en los aumentos de los productos básicos con una inflación mensual de dos dígitos que ya se ubica en torno al 50%, fenómeno que debilita el poder adquisitivo de los ciudadanos mientras el país enfrenta grandes sanciones internacionales. Al mismo tiempo, el rial, moneda local, sufrió una devaluación que hoy la ubica a un tercio de su valor con respecto a hace un año.

En este contexto, como había ocurrido en reiteradas ocasiones en los últimos años, se reavivaron las problemáticas de opresión social del régimen de Irán y la población se volcó a las calles, donde las escenas de violencia institucional se repitan. Algo similar ocurrió días después del bombardeo israelí a mediados de 2025, donde también jugó un rol importante el debilitamiento de los aliados de Teherán en la región, como en el Líbano, la Franja de Gaza (Hamás) y el aumento de la tensión en el sur de la Península Arábiga con la inminente declaración de independencia de Yemen del Sur.

En este contexto de inestabilidad, Donald Trump amenazó con intervenir en caso de una profundización de la crisis : "Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate". Así anticipó el presidente americano en su red social Truth Social. En este sentido cabe señalar que ya son seis los muertos registrados en los incidentes que se replican en todos los rincones de Irán .

El consejero del ayatolá, Ali Shamjani, remarcó en X que "la seguridad de Irán es una línea roja" y que "Cualquier intervención que atente contra la seguridad de Irán bajo cualquier pretexto se enfrentará a una respuesta contundente". Su par, Ali Larijani, también criticó al presidente americano: "Trump debería de saber que cualquier injerencia estadounidense en este asunto interno equivaldría a desestabilizar toda la región y perjudicar los intereses estadounidenses".

El heredero al trono busca volver a gobernar

Mientras tanto, el hijo del último sah de Persia, Reza Pahlevi, volvió a la carga con sus intenciones de volver a Teherán desde su exilio en los Estados Unidos. Esta vez, envió un mensaje a los manifestantes con el fin de avivar las protestas: "Ustedes están haciendo historia; una historia que se escribirá con el coraje, la solidaridad y la determinación de una nación para recuperar su país. Los valientes hombres asesinados por este régimen en los últimos dos días son los verdaderos héroes de esta tierra. Sus nombres y recuerdos perdurarán para siempre en nuestra memoria nacional.

En el mismo sentido, llamó a que sigan luchando: "Pido a todos los compatriotas que honren la memoria de todos y cada uno de los inmortales de este levantamiento nacional, no sólo en su ciudad y su patria, sino también en todo Irán y el mundo; para demostrar que su camino y su objetivo son el camino y el objetivo de todos nosotros, y que continuarán hasta el día de la liberación de Irán".

Reza Pahlevi Reza Pahlevi, heredero del sah, con la bandera de Persia detrás, en lugar de la de Irán. X/@PahlaviComms

Más tarde, agradeció el apoyo de Donald Trump a los manifestantes iraníes: "Presidente Trump, gracias por su firme liderazgo y apoyo a mis compatriotas. Esta advertencia que ha lanzado a los líderes criminales de la República Islámica da a mi pueblo mayor fuerza y esperanza: la esperanza de que, por fin, un presidente de Estados Unidos los apoya firmemente".

Reza Pahlevi, hijo de su homónimo depuesto en 1979 por la Revolución Islámica que llevó adelante el ayatolá Ruholla Jomeini, se propuso como líder para una transición: "Mientras arriesgan sus vidas para poner fin a los 46 años de caos y terror de este régimen, me envían con una responsabilidad y un mensaje: buscar la relación que Irán tuvo con Estados Unidos, la cual trajo paz y prosperidad a Oriente Medio. Tengo el plan para una transición estable para Irán y el apoyo de mi pueblo para lograrlo. Con su liderazgo en el mundo libre, podemos dejar un legado de paz duradera".