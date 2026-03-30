Crimen familiar en Estados Unidos: mató a su pareja, a sus hijas de 4 y 12 años y se suicidó

Un hombre asesinó a su pareja y a dos nenas en Connecticut, y se suicidó tras un operativo SWAT. Investigan el motivo del crimen.

El hombre identificado como Patrick King, le confesó el crimen a su hermana, quién alertó a la Policía local.

La tragedia ocurrió este fin de semana en Plainville, Connecticut, en Estados Unidos, donde un hombre de 27 años mató de un disparo a su pareja, luego a las dos hijas y finalmente se suicidó tras un enfrentamiento con un equipo SWAT que llegó al lugar.

Según trascendió, el hombre fue identificado como Patrick King, quien asesinó a su novia, Felisha Matthews, de 31 años, y a sus dos hijas, Ava King y Molina Matthews, de 4 y 12 años, respectivamente. Ava era hija de ambos, mientras que Molina era una hija de una relación previa.

Hombre mato novia y dos hijas Todo comenzó luego de un llamado de emergencia que recibieron las autoridades durante la tarde del viernes, donde una mujer las alertó de que su hermano la había llamado y le confesó que "había disparado y matado a su novia y a sus hijas, y que iba a suicidarse", reveló el jefe de Policía de Plainville.

El intento de detenerlo y la investigación del caso Tras recibir esta alerta, la Policía estableció un perímetro en la casa e intentó comunicarse con King, pero ante la falta de respuesta debieron contactar a un equipo SWAT. Luego, tras casi dos horas de negociaciones, intentaron ingresar al hogar donde ocurrió el hecho y, en el intento de detenerlo, el hombre terminó suicidándose.

Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo en el lugar del hecho y luego fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde se confirmó su fallecimiento.