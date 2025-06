Continúan los ataques de Israel e Irán ya confirmó 224 muertes

La ofensiva de Israel sobre Irán empezó el viernes pasado en la madrugada y desde entonces ha destruido importantes infraestructuras militares, energéticas y nucleares del país persa, además de haber matado a integrantes de la cúpula militar iraní y científicos que lideraban los proyectos de enriquecimiento de uranio de Teherán.

Irán, por su parte, ha lanzado ya ocho oleadas de ataques sobre Israel y ha provocado la muerte de 13 personas.

Amenazas cruzadas entre Israel e Irán

Las sucesivas oleadas de misiles de Israel hacia Irán y de Teherán a Tel Aviv fueron acompañadas además de un intercambio de serias advertencias. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas iraníes aconsejaron a los israelíes que "abandonen los territorios ocupados" para salvar la vidas. "No dejen que el régimen los use como escudos humanos”, advirtieron. Por su parte, el Ejército israelí pidió a los iraníes que se encuentren cerca de plantas de fabricación de armamento que huyan de la zona y no regresen hasta nuevo aviso.

"Irán pagará un precio muy alto por el asesinato deliberado de civiles, mujeres y niños. Lograremos nuestro objetivo de un solo golpe", aseguró el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Quien además indicó: "En nombre de todo el pueblo de Israel, expreso mi pesar por la pérdida de vidas ocurrida aquí. Nuestro corazón está con las familias".

Luego, justificó los ataques contra la potencia islámica. "Estamos aquí porque nos encontramos en una lucha existencial, algo que ahora es comprensible para todos los ciudadanos de Israel. Piensen en lo que sucedería si Irán tuviera armas nucleares para atacar ciudades israelíes. Piensen en lo que sucedería si Irán tuviera 20.000 misiles de ese tipo. No uno, sino 20.000. Una amenaza existencial para Israel. Por eso emprendimos una guerra de salvación contra una doble amenaza de destrucción, y lo hacemos con vigor. Nuestros soldados, nuestros pilotos sobre los cielos de Irán. Irán pagará un precio muy alto por el asesinato de civiles, mujeres y niños, cometido intencionalmente. Lograremos nuestro objetivo y les asestaremos un solo golpe. Sentirán el consuelo de nuestro brazo", indicó en la red social X.

Por otro lado, Netanyahu confirmó la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, Mohamad Kazemi, y de su número dos, Hasán Mohaqeq, en Teherán.