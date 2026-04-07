"Nos estamos hundiendo más": los iraníes se preparan para ataques a la infraestructura civil de su país mientras se acerca la fecha límite de Trump

Los iraníes han estado reaccionando a la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de que destruirá las plantas de energía y los puentes de Irán a menos que el país reabra el estrecho de Ormuz.

Trump dijo en una publicación en redes sociales cargada de groserías el domingo que "el martes será el Día de las Plantas de Energía y el Día de los Puentes, todo junto, en Irán. No habrá nada igual!!!".

Trump reiteró este lunes sus amenazas, asegurandoque Irán volverá a la "edad de piedra" y se quedará sin centrales eléctricas ni puentes si no hay un acuerdo antes de la noche del martes (madrugada del miércoles en Irán).

Afirmó que "el país entero podría ser eliminado en una noche, y podría ser mañana por la noche".

"Todos los puentes de Irán habrán sido destruidos para las 12 de la noche de mañana", sentenció.

Los funcionarios iraníes se han burlado del plazo límite que puso el presidente estadounidense, y un asesor presidencial afirmó que sus "insultos y tonterías" eran fruto de "pura desesperación y enojo".

La BBC ha logrado hablar con varios iraníes —todos opositores al actual gobierno— a pesar de que es muy difícil contactar con personas dentro de Irán debido al apagón de internet impuesto por las autoridades hace más de cinco semanas.

Sus nombres han sido cambiados por su propia seguridad.

"No podemos hacer nada"

Kasra, que está en sus veintes y vive en Teherán, dijo: "Siento que nos estamos hundiendo más en un pantano. ¿Qué podemos hacer como gente del común? No podemos hacer nada. No podemos detenerlo [a Trump]. No dejo de pensar en un escenario en el que, dentro de un mes, estoy sentado con mi familia sin agua, sin electricidad, sin nada. Y alguien apaga la vela y nos vamos a dormir."

Mientras la televisión estatal iraní ha estado mostrando vídeos de tiendas de comestibles bien abastecidas, la BBC ha escuchado que algunas personas están acumulando provisiones y temen que el suministro de agua también pueda verse afectado.

"Mi madre está llenando de agua todas las botellas que encuentra en la casa", dijo Mina, también de veintitantos años y de Teherán.

"No tengo idea de qué vamos a hacer ahora. Creo que cada vez más personas en Irán se han dado cuenta de que a Trump no le importan en absoluto. Lo odio con todo mi corazón, y también odio a quienes lo apoyan."

Reuters La zona petroquímica de Mahshahr, en el suroeste de Irán, fue atacada el sábado.

Una línea roja

En enero, cuando las protestas contra el gobierno se extendieron por todo el país, Trump les dijo a los manifestantes: "La ayuda está en camino".

Pero no intervino cuando las fuerzas de seguridad iraníes lanzaron una represión sin precedentes, que dejó al menos a 6.508 manifestantes muertos y otros 53.000 arrestados, según la agencia con sede en EE.UU. Human Rights Activists News Agency (Hrana).

Algunos de los iraníes con los que ha hablado la BBC vieron inicialmente los ataques de Estados Unidos e Israel como la ayuda que se les había prometido. Pero ahora la mayoría considera los ataques contra la infraestructura energética como una línea roja.

"He agradecido a Israel y a Estados Unidos por casi todo lo que han golpeado hasta ahora", dijo Arman, un joven en sus veintes de Karaj, al oeste de Teherán.

Los medios iraníes informaron que 13 personas murieron y casi 100 resultaron heridas en un bombardeo a un puente en construcción en Karaj el jueves.

"Deben haber tenido buenas razones para estos [los lugares que han atacado]. Pero lo juro: golpear una central eléctrica simplemente paraliza el país. Solo le da ventaja a la República Islámica. Vivo a un kilómetro de la central eléctrica más grande de Karaj, y si la atacan, para mí no habrá más que miseria".

Radin, también de veintitantos años y residente en Teherán, dijo: "Si atacar objetivos en el país hace caer a la República Islámica, estoy de acuerdo. Porque si la República Islámica sobrevive a esta guerra, se quedará para siempre".

EPA Irán dice que más de 30 universidades han sido atacadas.

La presión económica

Muchos de los iraníes con los que habló la BBC están preocupados por el impacto económico de la guerra.

Bahman, quien tiene veintitantos años y vive en Teherán, dijo: "Creo que Trump tiene miedo de lo que Irán vaya a hacer. Estoy seguro de que Irán atacará a toda la región en represalia."

"En lo que a mí respecta, ya no tengo una rutina, y ni siquiera puedo ir a trabajar con esta situación, porque soy ingeniero supervisor de obras y ahora mismo nadie está construyendo nada. Algunas empresas pequeñas ya han empezado a despedir a sus empleados".

Jamshid, quien está en sus treinta y dirige un restaurante en Teherán, dijo que su negocio "ya no es el mismo que antes [de la guerra]. No soy optimista respecto a la situación. Calculo que puedo aguantar un mes, quizá dos como máximo. El alquiler me está destrozando. Son 200 millones de tomans al mes (US$1.270)."

Esa cifra es elevada en comparación con el salario mensual promedio, que se estima entre US$200 y US$300.

La mayoría de las personas con las que habló la BBC siguen pagando precios elevados para acceder a internet. La principal manera de hacerlo ha sido el internet satelital de Starlink.

Pero usar o tener Starlink en Irán conlleva una pena de hasta dos años de prisión, y según informes, las autoridades han estado buscando las antenas para impedir que la gente se conecte.

El acceso a internet se está vendiendo en la aplicación de mensajería Telegram a unos US$6 por 1 GB de datos.

"Siento que estoy perdiendo la cabeza. Ni siquiera renové mi paquete de internet, por el que estoy pagando tanto", dijo Marjan, de veintitantos años y de Teherán.

"¿Qué sentido tiene si Trump ataca la infraestructura energética? Estoy angustiada. Mis padres también… discuten por cualquier cosa ahora. Me repito que estoy bien, pero ya he tenido tres crisis nerviosas hoy."

BBC

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FUENTE: BBC