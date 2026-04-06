Irán aseguró haber capturado a una piloto de Estados Unidos y difundió imágenes impactantes

El régimen iraní mostró a una presunta piloto de Estados Unidos esposada y con la cara tapada, en medio de la creciente tensión con Washington. La mujer tiene doble ciudadanía.

Irán asegura haber secuestrado a un piloto derribado de Estados Unidos.

En la imagen, compartida por medios iraníes, se observa a una persona esposada y con una bolsa en la cabeza, vestida con un uniforme militar que lleva una bandera estadounidense en uno de sus brazos.

Además, según la información que trascendió, también difundieron una foto de su pasaporte, junto con una visa y tarjetas de crédito de la supuesta piloto. De todas formas, Estados Unidos aún no respondió a estos dichos de los medios de Irán.

Los supuestos documentos que difundió Irán En estos documentos que compartieron medios iraníes, se puede observar que el piloto se llamaría Moran Sagron, de origen israelí y de 45 años.