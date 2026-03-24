Confirman la muerte de seis de los once tripulantes del avión accidentado en Colombia

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) confirmó este lunes la muerte de seis de los once tripulantes del avión Hércules C-130 que se accidentó en el departamento de Putumayo, en un siniestro que ya había sido reportado previamente y que dejó decenas de víctimas.

"Seis tripulantes perdieron la vida en cumplimiento del deber", informó la institución a través de un comunicado, en el que también expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

Entre las víctimas confirmadas se encuentran el teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla, el mayor Jaime Alexander Fernández Camargo, la mayor Natalia Rojas Velandia, el sargento Julián David González Herrera, el técnico primero Javier Fernando Méndez Torres y el técnico segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes.

#ComunicaciónOficial | La @FuerzaAereaCol se permite informar, con profundo pesar, que como consecuencia del trágico accidente ocurrido hoy en Puerto Leguízamo, #Putumayo , seis tripulantes perdieron la vida en cumplimiento del deber. Extendemos nuestras más sinceras condolencias… pic.twitter.com/pYsvFplhTT

La FAC destacó la trayectoria de los uniformados y su servicio dentro de la institución, en el marco de una misión que terminó en tragedia.

"El reporte que tenemos actualmente es de 34 personas que fallecieron y 70 heridos de los cuales 48 fueron trasladados al Hospital Militar de Bogotá", dijo el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, a Noticias Caracol.

De los otros 22 heridos, doce fueron trasladados al Hospital María Inmaculada, en Florencia, capital del vecino departamento del Caquetá, y diez permanecen en un dispensario de la Fuerza Aérea en Puerto Leguízamo, donde ocurrió el accidente.

A primera hora de la tarde, el gobernador había confirmado ocho muertos y 83 heridos, lo que significa que varios de ellos fallecieron posteriormente.

Continúan las tareas de rescate y la investigación

El accidente ocurrió tras el despegue desde Puerto Leguízamo, cuando la aeronave se precipitó a tierra y se incendió por causas que aún se investigan. Las autoridades mantienen el operativo de búsqueda para dar con las personas desaparecidas.

En paralelo, organismos oficiales avanzan en la investigación para determinar qué provocó el siniestro, mientras se sigue asistiendo a los heridos y a las familias afectadas.