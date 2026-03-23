Tragedia en Colombia: confirman 8 muertos y 83 heridos tras el accidente del Hércules de la FAC

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana ( FAC ) que transportaba a 125 personas se accidentó este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur), informo el ministro de Defensa , Pedro Sánchez Suárez. Horas después del accidente se confirmó que hay 83 pasajeros heridos y 8 muertos.

"Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública", manifestó el ministro en su cuenta de X.

Más de un centenar de soldados iban a bordo del avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que se accidentó y algunos de ellos sobrevivieron, informaron las autoridades.

Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública. Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin…

"Se informa que hay más de cien pasajeros, en su mayoría militares", dijo el gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina, en declaraciones a Caracol Televisión, y confirmó que algunos soldados fueron rescatados heridos de entre los restos del aparato, que se incendió al caer a tierra.

Por su parte, el jefe de la cartera de Defensa agregó que unidades militares ya se encuentran en el lugar del accidente y que se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente para esclarecer las causas del siniestro.

"Aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro", agregó el ministro, aunque medios locales reportan que la aeronave llevaba alrededor de 110 soldados a bordo.

Accidente en Colombia

En videos difundidos en redes sociales se observa una gran columna de humo en la zona del accidente y restos de la aeronave esparcidos, mientras militares y habitantes del sector se acercan al lugar para ayudar en las labores de rescate.

La Defensa Civil, un cuerpo de rescate nacional, informó por su parte que voluntarios de esa organización en el Putumayo, "en articulación con otros organismos de socorro, se desplazan y brindan apoyo ante la emergencia", y divulgó un video de restos del avión en llamas.

"Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial", agregó el ministro de Defensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2036114051973935369&partner=&hide_thread=false La renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de mi presidencia desde hace años.



Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/confis desde hace un año que lo pedí.



Si los funcionarios administrativos… https://t.co/w4lXrnvqz8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2026

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó lo sucedido y manifestó en su cuenta de X: "Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido".

Los aviones Hércules C-130 de Fuerzas Armadas son uno de los modelos más usados en el mundo por fuerzas aéreas para el transporte de soldados y material militar, y tiene capacidad para unos 100 pasajeros con sus armas y munición.