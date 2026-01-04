Confirman cuántos muertos dejó la operación de Estados Unidos en Venezuela

Un funcionario informó que al menos 40 personas murieron tras el operativo en el que fue capturado Nicolás Maduro, y dijo que entre las víctimas habría civiles.

Tras la sorprendente captura de Nicolás Maduro en Venezuela este sábado por la madrugada por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos, un funcionario venezolano, que no quiso revelar su identidad, confirmó que la operación dejó alrededor de 40 muertos, según el informe preliminar, citado en The New York Times. Además, confirmó que dentro de las muertes habría algunos civiles.

Donald Trump había amenazado en varias oportunidades a Maduro y hacía algunos días se habían realizado los primeros ataques terrestres, pero la captura del mandatario fue una sorpresa dentro de un gran despliegue de las fuerzas norteamericanas en Venezuela, donde tras su detención rápidamente comenzaron a circular los videos en redes de los ataques a distintas instalaciones militares en Caracas y las zonas aledañas.

Es en esos ataques, en los que según informó Trump ningún soldado perdió la vida y ninguna aeronave fue derribada, varios ciudadanos venezolanos murieron.

La muerte de una mujer de 80 años en Venezuela En estos 40 fallecidos se encontraba una mujer de 80 que residía en una zona costera, al oeste del aeropuerto de Maiquetía. Rosa González falleció después de que un ataque aéreo dañara el complejo de departamentos donde vivía y destruyera una de las paredes exteriores, según informó su familia.