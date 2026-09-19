Condenan a Uber a pagar US$40 millones a la familia de una joven que murió en California después de que un conductor la abandonara en la autopista

Uber ha sido condenada a pagar 40 millones a la familia de una mujer de 23 años que falleció tras ser atropellada en una autopista de California después de que, supuestamente, el conductor de la empresa de transporte compartido detuviera el vehículo y le ordenara salir del coche.

Según muestran los documentos judiciales, Emily Normandin-Parker había reservado un Uber para ir a casa con una amiga el 12 de agosto de 2023, antes de que su amiga se enfermara y vomitara en el coche.

Sus padres dijeron que el conductor se orilló en la carretera y obligó a las mujeres, que estaban ebrias, a salir del coche, tras lo cual Normandin-Parker fue atropellada por otro vehículo y murió.

Uber argumentó que el conductor era un contratista independiente y que la empresa no era responsable de sus acciones.

"Emily hizo todo lo que Uber recomienda a los usuarios: tomó la decisión responsable de no conducir y confió en que Uber la llevaría a casa sana y salva", declararon sus padres sobre su hija, graduada de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Afirmaron que "esa confianza le costó la vida a nuestra hija".

Getty Images Uber alegó que el conductor era un contratista independiente y que la empresa no era responsable de sus acciones.

El juez Richard Stone ordenó a la empresa de transporte compartido pagar esa suma a los padres de Normandin-Parker tras un proceso de arbitraje de cinco días, según informó el bufete de abogados Panish, Shea, Ravipudi, que representó a la familia.

El arbitraje es una vía alternativa para resolver disputas fuera de los tribunales mediante la intervención de un árbitro cualificado; en este caso, un juez jubilado.

El incidente

Los abogados de la familia señalaron que, tras dejar a las jóvenes en la autopista, el conductor, Vu Tran, no solicitó ayuda para ellas.

En su lugar, se apartó para llamar a Uber y exigir que le cobraran a Normandin-Parker una tarifa de limpieza, afirmaron los letrados.

Tran mostró "mucha más preocupación por su coche nuevo que por sus pasajeras", señaló el juez Stone, quien añadió que el conductor podría haber tomado una salida y dejado a las jóvenes en un lugar seguro.

Uber expresó su desacuerdo con la decisión del árbitro de responsabilizar legalmente a la empresa por lo sucedido.

"Hemos seguido reforzando nuestro enfoque en materia de seguridad a lo largo de los años mediante nuevas tecnologías, políticas y medidas de protección avaladas por expertos en seguridad, incluidas directrices adicionales para que los conductores eviten dejar a los pasajeros en lugares inseguros", declaró la empresa en un comunicado.

El bufete de abogados que representa a la familia declaró que Uber había propuesto inicialmente un acuerdo en el que otorgaría US$10 millones a los padres y les exigiría no hablar sobre el incidente, oferta que ellos rechazaron.

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FUENTE: BBC