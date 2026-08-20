Condenan a cadena perpetua a Hui Ka Yan, fundador del gigante inmobiliario chino Evergrande

El fundador de Evergrande, el gigante inmobiliario en el centro de la crisis del mercado de la vivienda en China, ha sido condenado a cadena perpetua y le han confiscado todos sus bienes personales.

Hui Ka Yan se declaró culpable en abril de varios cargos, entre ellos malversación de activos y soborno corporativo.

El Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen también impuso multas de 15.820 millones de yuanes (US$2.350 millones) a sus antiguas empresas por múltiples delitos, como la falsificación de registros y la ocultación de deudas.

La condena de Hui marca un momento clave en las repercusiones del colapso de Evergrande, que sacudió el sector inmobiliario chino y afectó gravemente a inversores y bancos nacionales.

Hui y sus empresas "perturbaron gravemente" el mercado inmobiliario chino, lo que provocó importantes pérdidas económicas, según el tribunal.

Otros ejecutivos de Evergrande —incluidos los dos hijos de Hui, Xu Zhijian y Xu Tenghe — también fueron condenados a penas de prisión de entre 22 meses y 18 años, según los medios estatales.

La caída de un gigante

Getty Images Evergrande llegó a ser la mayor promotora inmobiliaria de China.

Hui, que llegó a ser considerado el hombre más rico de Asia, vio cómo su fortuna e influencia se reducían a medida que su empresa se desmoronaba.

También conocido como Xu Jiayin, el exmagnate creció en un entorno humilde de la China rural, donde fue criado por su abuela antes de aventurarse en el sector inmobiliario y fundar Evergrande en 1996.

Lideró el rápido ascenso de la compañía mediante un agresivo programa de expansión financiado con grandes cantidades de dinero prestado.

Evergrande se convirtió en la mayor promotora inmobiliaria de China, con una valoración bursátil superior a los US$50.000 millones.

La empresa sufrió un duro golpe cuando Pekín introdujo medidas en 2020 para controlar la deuda en el sector inmobiliario del país.

Mientras la corporación luchaba por hacer frente al pago de los intereses de sus deudas, vendió propiedades con grandes descuentos para mantenerse a flote antes de colapsar en 2021.

En abril, el tribunal supo que Evergrande había recaudado millones de dólares en fondos de preventa de posibles compradores de viviendas que no se destinaron a la construcción.

En su lugar, el dinero se canalizó hacia nuevos proyectos inmobiliarios, lo que dio lugar a cientos de obras inacabadas.

La crisis inmobiliaria china

Getty Images Proyecto abandonado de Evergrande en la ciudad de Fuyang provincia de Anhui.

En marzo de 2024, Hui fue multado con US$6,5 millones y vetado de por vida del mercado de capitales de China debido a que su empresa había inflado sus ingresos en US$78.000 millones.

La valoración bursátil de Evergrande se desplomó un 99% antes de que sus acciones fueran retiradas de la Bolsa de Hong Kong en agosto de 2025, tras más de 15 años de cotización.

A menudo se ha señalado el colapso de esta corporación como el desencadenante de una crisis más amplia en el mercado inmobiliario chino, que sigue lastrando considerablemente la economía.

En su apogeo, Evergrande era la mayor empresa del sector inmobiliario del país, una industria que entonces representaba cerca de un tercio del producto interior bruto de China.

El mercado inmobiliario constituía un importante motor de crecimiento y una fuente clave de ingresos para los gobiernos locales.

Los problemas persistentes del sector han afectado gravemente a la segunda economía mundial, mientras otras grandes promotoras inmobiliarias también se han enfrentado a dificultades financieras.

BBC

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FUENTE: BBC