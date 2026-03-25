Colonos israelíes atacan aldeas palestinas en Cisjordania en un aumento de la violencia en el territorio ocupado

Colonos judíos extremistas llevaron a cabo una serie de ataques contra aldeas palestinas en Cisjordania , donde incendiaron viviendas, vehículos y campos agrícolas.

Los ataques comenzaron después de que un adolescente judío —Yehuda Sherman, de 18 años— muriera el sábado, tras haber sido atropellado, según reportes, por un vehículo conducido por un palestino cuando el joven circulaba en su cuatrimoto.

La policía indicó que estaba investigando si el atropello fue deliberado o accidental.

En respuesta, los grupos de WhatsApp utilizados por los colonos llamaron a una "campaña de venganza" por su muerte, según informó el diario Haaretz. Se reportaron más de 20 ataques durante la noche, según un funcionario de defensa citado por los medios israelíes.

La violencia de los colonos se ha intensificado desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán a finales de febrero. En lo que va del mes, seis palestinos murieron a manos de colonos judíos, según un reporte de un organismo de Naciones Unidas.

"Exigimos venganza"

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron en un comunicado que sus tropas y unidades de la policía fronteriza fueron enviadas a varias aldeas palestinas el sábado por la noche.

Afirmaron haber recibido informes de civiles israelíes "cometiendo actos de incendio contra estructuras y propiedades, así como participando en disturbios en la zona".

Las aldeas de Jalud, Qaryut, al Funduqmiya y Silat al Dhah se encontraban entre las afectadas.

Imágenes compartidas en redes sociales, que la BBC no pudo verificar de forma independiente, parecían mostrar a unas 90 personas vestidas de negro —muchas de ellas enmascaradas— llegando a Jalud.

Getty Images Varios vehículos fueron incendiados en la aldea de Jalud.

Otras imágenes que presuntamente tienen su origen en esa aldea muestran varios vehículos en llamas, edificios con ventanas destrozadas y sirenas sonando mientras las ambulancias acuden al lugar.

Una foto muestra las palabras "Venganza por Yehuda" pintadas en un edificio.

La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina informó que al menos tres palestinos sufrieron heridas en la cabeza y fueron trasladados al hospital tras enfrentarse a los atacantes, algunos de los cuales también habrían resultado heridos.

Los medios israelíes informaron que una publicación en un grupo de WhatsApp utilizado por los colonos decía: "Los judíos no permanecerán en silencio ante la sangre judía derramada". Otra decía: "Exigimos venganza y la expulsión del enemigo".

El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino condenó el ataque, afirmando que incluyó "la quema de hogares y propiedades, el terror y el asesinato de civiles, y ataques contra carreteras vitales, cruces y calles principales durante el Eid al Fitr".

Getty Images Algunos exigieron "venganza", presuntamente por la muerte del adolescente judío Yehuda Sherman.

Aumento de violencia

Más de 500 personas asistieron al funeral de Yehuda Sherman este domingo por la tarde, según los medios israelíes, incluido el ministro de Finanzas de Israel, el político de extrema derecha Bezalel Smotrich, quien ha sido sancionado por Reino Unido y otros países por incitar a la violencia contra los palestinos.

El domingo por la noche, colonos judíos bloqueaban carreteras en señal de protesta en la Cisjordania ocupada por Israel.

Hubo informes no confirmados de que grupos de colonos habían comenzado a reunirse nuevamente en las afueras de algunas aldeas palestinas, mientras que la agencia de noticias local WAFA informó que habían incendiado un lavado de autos al noroeste de Nablus.

A principios de este mes, la Unión Europea y Reino Unido exigieron a Israel que detuviera la violencia en aumento de los colonos contra los palestinos que se ha producido desde que comenzó la guerra en Irán el 28 de febrero.

Desde principios de año, siete palestinos han sido asesinados por colonos israelíes y 18 por las fuerzas israelíes, según la ONU, y 15 de los asesinatos han tenido lugar desde que comenzó la guerra en Irán.

Israel ha construido unos 160 asentamientos que albergan a 700.000 judíos desde que ocupó Cisjordania y Jerusalén Este —territorios que los palestinos reclaman, junto con Gaza, como parte del territorio para su Estado— durante la guerra de Medio Oriente de 1967. Se estima que 3,3 millones de palestinos conviven con ellos.

Los asentamientos son ilegales según el derecho internacional.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC