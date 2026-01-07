Colombia presentará una protesta diplomática a los Estados Unidos tras las amenazas de Trump

La decisión se enmarca en los comentarios realizados por Donald Trump sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien calificó como "hombre enfermo".

Colombia presentará una queja formal ante el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, tras las declaraciones del presidente Donald Trump que fueron calificadas por el gobierno colombiano como amenazas e injurias contra el país y su presidente, Gustavo Petro.

Así lo confirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, durante una conferencia de prensa realizada el martes. “La reunión que tendremos es justamente para presentar nuestra nota verbal de rechazo a estas injurias, a estas amenazas, que no lo son, como lo hemos dicho, solamente para el presidente, Gustavo Petro, sino que queremos que entiendan y que la sociedad entienda que es nuestro presidente elegido democráticamente”.

“Una ofensa al presidente es una ofensa al país. Colombia rechaza todas las amenazas que se hacen contra cualquier país y rechazamos las administraciones de tipo colonialista”, agregó. Sin embargo, Villavicencio acotó que espera poder fortalecer las relaciones con los Estados Unidos y justamente mejorar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Qué dijo Trump sobre Gustavo Petro, presidente de Colombia Las declaraciones de Trump se produjeron el domingo, cuando afirmó que no descartaba una acción militar contra Colombia y calificó al presidente Gustavo Petro comoun “hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”.

Donald Trump Donald Trump en conferencia de prensa. En el mismo mensaje, el mandatario estadounidense incluyó a Cuba y Groenlandia. Dijo que Cuba no merecía una invasión “porque ya está a punto de caer” y reiteró que Groenlandia debía pasar a control estadounidense por motivos de seguridad nacional.