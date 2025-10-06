Colapsaron 8 casas en Carolina del Norte por las gigantes olas que desató el huracán Imelda: el impactante video

Los colapsos se registraron en la comunidad de Buxton, parte de las islas conocidas como los Outer Banks, Carolina del Norte.

Ocho casas construidas frente al mar se derrumbaron estos últimos tres días en Carolina del Norte, Estados Unidos, debido a las fuertes olas provocadas por el huracán Imelda. Las impactantes imágenes difundidas por medios locales se volvieron virales y generaron repercusiones.

Los colapsos se registraron en la comunidad de Buxton, parte de las islas conocidas como los Outer Banks. Según informaron las autoridades, todas las casas estaban desocupadas al momento del derrumbe.

Así fue cómo se derrumbaron las casas en Carolina del Norte Cinco de ellas se desplomaron entre las 14 y las 14.45 del pasado 30 de septiembre en la costa del Parque Nacional Cabo Hatteras. Otra cayó esa misma noche, cerca de las 23, cuando el Servicio Meteorológico de Estados Unidos registró olas de entre 2,4 y 3,6 metros de altura.

La noche siguiente, una vivienda en la localidad cercana de Buxton también fue arrasada por el oleaje, elevando a siete el número de derrumbes en apenas 30 horas. El octavo colapso se produjo al día siguiente, informó el Servicio de Parques Nacionales al diario USA Today.

Con estos nuevos incidentes, ya son 20 las casas destruidas por el mar desde mayo de 2020, una señal del impacto que la erosión costera y el aumento del nivel del mar están teniendo en esta comunidad edificada al borde del océano. Según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, las condiciones comenzaron a mejorar a partir de este fin de semana y se espera que continúe de esta forma durante los próximos días.