Acercamiento: Lula y Trump mantuvieron una charla en medio de la tensión por los aranceles de EE.UU.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , tuvo una videoconferencia con su par estadounidense, Donald Trump , para discutir sobre los aranceles impuestos recientemente por los Estados Unidos , según le indicó a Reuters una fuente ligada al gobierno brasileño.

La conversación que mantuvieron los mandatarios fue calificada como "positiva" según el ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad, y es el primer contacto directo entre ellos luego del encuentro breve que protagonizaron en las Naciones Unidas el mes pasado, en el que Trump enfatizó en su "excelente química".

"El presidente Lula ya recomendó la publicación de un comunicado", sostuvo el ministro Haddad a la prensa que se encontraba en Brasilia después de la reunión.

Además, el presidente de los brasileños estuvo acompañado por el vicepresidente y ministro de Comercio e Industria Geraldo Alckmin, y los titulares de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, y de Hacienda, Fernando Haddad según lo informado por fuentes oficiales a la agencia.

La disputa entre Trump y Lula: los aranceles

Los mercados en Brasil estuvieron al pendiente de esta reunión entre presidentes luego de que Donald Trump impusiera un arancel del 50% a diversos productos provenientes del país dirigido por Da Silva en agosto de este año.

La medida fue una suerte de represalia de Trump debido a lo que calificó en su momento como una "caza de brujas" contra su aliado y expresidente Jair Bolsonaro, quien luego fue sentenciado a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado para permanecer en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante Lula.

Noticia en desarrollo