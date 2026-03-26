China estudia represalias contra México por aranceles de hasta el 50% a sus productos

Tras una decisión de México, ahora China amaga con tomar medidas contra este país por los gravámenes que ha determinado a productos asiáticos.

México sabe que se enfrenta a China y todo lo que esto significa. Foto Dpa

China ha amagado con tomar represalias contra México a cuenta de los aranceles de entre el 5% y el 50% a la importación de 1.463 tipos de productos procedentes de países asiáticos que se calcula que afectan a mercancías chinas por valor de más de 30.000 millones de dólares (25.990 millones de euros).

"La investigación reveló que las medidas adoptadas por México [...] han restringido y obstaculizado la entrada de productos, servicios e inversiones chinos en el mercado mexicano, lo que ha mermado la competitividad de las empresas chinas", ha resumido la agencia estatal de noticias 'Xinhua' sobre la investigación lanzada por el Ministerio de Comercio chino por este asunto.

"El Ministerio está autorizado a aplicar las medidas pertinentes para salvaguardar con firmeza los intereses de las industrias chinas", ha completado.

China ante los aranceles de México El Senado de México aprobó en diciembre una reforma de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (Ligie) para imponer aranceles a más de 1.400 productos de países asiáticos que no tienen un acuerdo comercial con México, como Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia o China, que ya advirtió entonces de que la medida perjudicaba sus intereses.

El proyecto normativo, que salió adelante con 76 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones, permitió imponer gravámenes desde el 1 de enero de 2026 a 1.463 productos, incluyendo desde ropa hasta metales y componentes para automóviles.