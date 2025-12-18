Chile confirmó el primer caso de la nueva variante K de la supergripe A H3N2

El Ministerio de Salud de Chile confirmó este jueves la detección del primer caso en el país de la variante conocida como subclado K de la supergripe A H3N2 , una cepa que ya circula en distintas regiones del mundo y que es seguida de cerca por los sistemas sanitarios de la región.

La confirmación fue realizada a través del Instituto de Salud Pública (ISP), desde donde señalaron que el hallazgo “era esperado, dado el comportamiento epidemiológico global del virus”, y remarcaron que se produce en un escenario de descenso sostenido de la actividad de influenza en Chile.

Según precisaron las autoridades sanitarias, la identificación del subclado K se logró mediante estudios de secuenciación genética. Se trata de una variante del virus H3N2 que circula ampliamente desde agosto de 2025 en países de Europa, Asia y América. En ese sentido, no se descarta que en las próximas semanas se detecten nuevos casos, a medida que concluyan los análisis de laboratorio que aún están en curso.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, explicó que el país atraviesa el final del brote primaveral de influenza, impulsado mayoritariamente por H3N2. “La circulación viral viene descendiendo desde hace dos semanas. Tuvimos un brote importante, pero no se tradujo en un aumento de hospitalizaciones”, sostuvo.

Aguilera agregó que la Organización Mundial de la Salud había alertado previamente sobre la aparición de este subclado, motivo por el cual Chile reforzó de manera anticipada la vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos de la gripe A H3N2 .

Alerta regional y medidas preventivas

La confirmación en Chile se da en un contexto regional de seguimiento intensivo del virus. Bolivia, por ejemplo, declaró una alerta epidemiológica preventiva, pese a no haber registrado aún casos del subclado K, ante el riesgo de un aumento de contagios.

Autoridades sanitarias de ambos países coincidieron en que la variante no es más letal que otras, aunque presenta una mayor capacidad de transmisión. Por ese motivo, insistieron en la importancia de la vacunación antigripal, especialmente en los grupos de riesgo, y en mantener medidas básicas de prevención como el lavado frecuente de manos y la consulta médica ante síntomas respiratorios graves.

En Argentina, el Instituto Malbrán informó que se encuentran en proceso de secuenciación muestras de H3N2 recolectadas durante diciembre, con el objetivo de determinar si corresponden a este subclado. Hasta el momento, no se confirmó su presencia en el país, aunque las autoridades advierten que el escenario es dinámico y requiere monitoreo permanente.