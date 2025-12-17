Alerta por la "gripe K" A H3N2: cómo podría impactar en Argentina y cómo prevenir el contagio

Desde fines de noviembre, circula una nueva variante de la influenza A en varias regiones del mundo. Se trata del subclado K del virus H3N2 , conocida como " gripe K " que encendió las alarmas en Europa debido al registro de casos entre tres y seis semanas antes que lo habitual, según reportó la Organización Mundial de la Salud. Rápidamente, el virus se expandió a algunos países de Asia y de América, provocando aún más atención en la prevención del contagio y en el aislamiento de las personas afectadas.

En el Reino Unido, el número de hospitalizaciones por influenza aumentó de 1.717 a más de 2.660 en una semana, con proyecciones de hasta 8.000 internaciones semanales. En tanto, España, Alemania, Francia e Italia duplicaron sus registros de contagios en comparación con el año anterior, de acuerdo con las agencias europeas.

En América Latina, México confirmó hace unos días el primer caso de la variante K de H3N2 a través de un comunicado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. No obstante, el secretario de Salud del país norteamericano, David Kershenobich, aseguró que la persona afectada se recuperó sin complicaciones. “No requirió hospitalización y fue atendido como paciente con influenza”, sostuvo el funcionario.

En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) declaró la alerta epidemiológica nacional tras confirmar dos casos del subclado K en menores de edad, que luego fueron dados de alta.

El subclado K del virus de Influenza (H3N2) se identificó como una de las variantes de circulación dominante. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “la evolución genética observada en el subclado K forma parte del proceso natural de variación del virus de la influenza estacional”.

Esta variante, definida por mutaciones en la proteína hemaglutinina, presenta una capacidad de transmisión un 56% superior a la de temporadas previas. Precisamente, los expertos advierten que característica dificulta el reconocimiento inmunológico incluso en personas vacunadas o previamente infectadas, lo que ha acelerado la propagación del virus en Europa.

vacunas jubilados vacunacion (8).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

No obstante, tanto la OMS como especialistas internacionales indicaron que no se ha detectado un aumento en la gravedad clínica de los cuadros provocados por esta variante. En cambio, el impacto sanitario está relacionado con la alta transmisibilidad y la disminución de la inmunidad colectiva tras varios años de baja circulación del virus.

Cuáles son los síntomas de la variante K del virus H3N2

De acuerdo con los expertos, los síntomas más comunes de la variante K del virus de la Influenza (H3N2), son los mismos que los de la gripe:

Fiebre

Tos seca

Malestar intenso

Dolor corporal

Fatiga

Qué pasaría en Argentina ante la llegada del virus H3N2

En Argentina, aún no se notificaron casos confirmados ni circulación de la variante K del H3N2. No obstante, los profesionales de la salud advierten que es fundamental estar preparados ante la posible llegada del virus, principalmente, impulsando campañas de vacunación para prevenir contagios.

En ese marco, MDZ habló con Eduardo Arellano, director de RCP Argentina y comunicador en salud, quien aseguró que esta “cepa es muchísimo más agresiva y tiene una altísima transmisión entre personas”.

Eduardo Arellano Eduardo Arellano es emergentólogo, docente universitario y director de RCP Argentina. Gentileza

Además, Arellano advirtió que el descenso en la tasa de vacunación a nivel nacional representa un problema en la prevención del contagio. “Hoy estamos hablando de que la tasa de vacunación del calendario nacional obligatorio bajó a un 50%. Lo que antes era un 90% de cobertura, bajó a la mitad”, manifestó el profesional.

En suma, denunció: “El Ministerio de Salud, en estos últimos dos años, no compró vacunas para la gripe. Y, si no se vacuna, las consecuencias pueden ser devastadoras. El gran problema es que, si nuestro país no está preparado con millones de dosis de vacunas, que el Gobierno tendría que comprar ahora, y si no comienzan las campañas de vacunación, puede haber hospitalizaciones, saturación de las guardias y las terapias intensivas, complicaciones respiratorias especialmente en bebés, en personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y embarazadas, y aumento de muertes. Ese es el panorama”.

De esta forma, tal como indican los expertos, el principal riesgo para Argentina radicaría en la presión que podría ejercer una eventual ola de contagios sobre el sistema de salud si se produjera la entrada de la variante en un contexto de baja inmunidad. La capacidad del virus H3N2 para mutar con rapidez puede reducir la efectividad inmunológica en personas vacunadas en temporadas anteriores.

Por otra parte, Arellano indicó que la llegada de esta cepa de la gripe a la Argentina podría adelantarse, pese a que la temporada de la Influenza suele comenzar en marzo. “Se puede adelantar tranquilamente. Este tipo de enfermedades respiratorias se da en los aeropuertos. Gente que ahora está en Europa de vacaciones o personas que vienen de turistas para acá, que vienen incubando el virus, pueden bajarse del avión, toser, estornudar y contagiar al resto”, indicó a MDZ.

Vacuna La vacunación es fundamental para prevenir la gripe. X

Cómo prevenir el contagio del virus H3N2

En ese contexto, tanto la OPS como la AAMR subrayan que mantener alta la cobertura de vacunación en grupos de riesgo sigue siendo la herramienta principal para evitar internaciones y complicaciones.

“La OPS instó a los Estados a mantener y fortalecer la vigilancia epidemiológica, virológica y genómica, garantizar una alta cobertura de vacunación, tratar oportunamente a los casos y reforzar la preparación de los servicios de salud ante la posibilidad de una actividad temprana o más intensa durante la temporada 2025-2026”, se puede leer entre las recomendaciones de la OPS para evitar una nueva epidemia.

En la misma línea, Arellano señaló que la primera medida de prevención es la vacunación. “Después, tomar medidas de higiene respiratoria como las que teníamos durante la pandemia de COVID”, sostuvo el profesional.

Entre las medidas de higiene que podemos llevar a cabo para prevenir el contagio, podemos destacar:

El lavado de manos . “Es la mejor medida sanitaria para contagios”, dijo Arellano.

. “Es la mejor medida sanitaria para contagios”, dijo Arellano. Evitar lugares cerrados.

Ventilar los ambientes .

. Usar barbijo, sobre todo si tenemos síntomas gripales como tos y/o fiebre.

Las acciones de prevención por parte de algunos entes de salud del país

En ese contexto, el Ministerio de Salud de la Nación no emitió recomendaciones para prevenir la enfermedad, pero algunas provincias comenzaron a aplicar medidas preventivas. En Córdoba, el Ministerio de Salud conformó un comité de expertos junto con la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) para planificar acciones sanitarias ante un eventual brote simultáneo con el dengue.

Entre las medidas adoptadas en Córdoba se incluyen la gestión anticipada de vacunas antigripales para la temporada 2026, el refuerzo de la cobertura contra virus sincicial respiratorio en embarazadas, y el impulso a la vacunación contra COVID-19 apenas se distribuyan las nuevas dosis.

En Mendoza, la directora de Epidemiología, Andrea Flaschi, afirmó que no existe evidencia de mayor riesgo sanitario en la actualidad para esa provincia ni para el país. No obstante, el Ministerio de Salud local confirmó que se mantiene la vigilancia activa y coordinada con organismos nacionales e internacionales.