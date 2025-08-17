Cerraron los comicios en Bolivia y ganaría la derecha en medio de la peor crisis en 40 años

Los centros de votación de Bolivia comenzaron, tras el cierre de los comicios , el conteo de los votos en un proceso que se desarrolla bajo la mirada de delegados, observadores internacionales y veedores ciudadanos, en una jornada en la que estaban habilitados para sufragar casi ocho millones de ciudadanos.

Según reportan diferentes agencias internacionales de noticias, el recuento comenzó inmediatamente después del cierre de las mesas, tras cumplir ocho horas de funcionamiento, conforme establece la normativa electoral boliviana.

Los jurados electorales de cada recinto realizan la apertura de urnas y el llenado de actas, mientras representantes de partidos políticos y delegados acreditados supervisan el procedimiento.

Las elecciones se realizaron con normalidad, y sólo se registraron pocos incidentes, entre ellos abucheos a dos candidatos, y el revoleo de piedras cuando llegaba a votar Andrónico Rodríguez, candidato presidencial y presidente del Senado.

Las elecciones de hoy estuvieron precedidas de una gran incertidumbre, con un porcentaje elevado de indecisos según las encuestas y en medio de una profunda crisis económica .

Este proceso electoral tiene una serie de particularidades: es la primera vez en dos décadas que la izquierda llega dividida, dos candidatos de oposición son los favoritos para ganar la elección y se ha desplegado una campaña que promueve la anulación del voto.

Según las encuestas difundidas en las últimas semanas, podría haber un resultado reñido entre los opositores Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, y el ex presidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de Libre.

Ambos lideran la preferencia en los sondeos, pero ninguno tendría el caudal de votos necesario para ganar en primera vuelta.

En tanto, el candidato de izquierda con mayor proyección, Andrónico Rodríguez, mostró una caída sostenida y pasó de ocupar el tercer lugar al quinto, con un 5% de preferencia electoral, siempre según las mismas encuestas.