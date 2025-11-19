Caso Jeffrey Epstein: el Congreso de Estados Unidos habilita 33.000 páginas archivos

En Estados Unidos, se habilitó la desclasificación de los archivos de Jeffrey Epstein, tras el cambio de postura de Donald Trump.

El Congreso de Estados Unidos ha aprobado este martes la desclasificación de los documentos del delincuente sexual Jeffrey Epstein, involucrado en un caso de supuestos abusos sexuales a menores de edad, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, cambiara de postura y pidiera a los republicanos que apoyaran la publicación.

El Senado ha dado 'luz verde' por unanimidad al proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia divulgar los documentos relacionados con Epstein y ha enviado al escritorio de Trump el texto, apenas horas después de que la Cámara de Representantes aprobara el documento con un solo voto en contra, siendo el único voto discordante el del representante republicano por Luisiana Clay Higgins.

En la víspera, el inquilino de la Casa Blanca afirmó que estaba dispuesto a firmar la propuesta de ley que llegase a sus manos con la desclasificación de los archivos de Epstein, confirmando así su cambio de postura anunciado previamente cuando pidió a los republicanos que apoyaran la medida asegurando que en su partido no tienen "nada que ocultar".

Jeffrey Epstein y Donald Trump Este anuncio de Donald Trump contrastó con su resistencia a la difusión de los citados archivos durante todo su segundo mandato pese a hacer de éste uno de sus grandes argumentos en campaña. Con todo, mantiene que el Partido Demócrata insiste en este asunto como estrategia destinada a ignorar los "éxitos" de su Administración en Estados Unidos.

La semana pasada, un comité de la Cámara de Representantes publicó varios correos electrónicos de Epstein en los que afirmaba que el actual presidente estadounidense "pasó horas" con una de las víctimas de la red de tráfico de menores y que "sabía lo de las chicas", volviendo a poner el foco en su relación.