Lo que se sabe del vínculo de Andrés Pastrana con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell (y las explicaciones del expresidente de Colombia a BBC Mundo)

La publicación de millones de documentos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ, por sus siglas en inglés) ha provocado un intenso escrutinio en torno a las poderosas personas que aparecen allí mencionadas.

Líderes mundiales han tenido que dar explicaciones y una cascada de funcionarios y ejecutivos de alto nivel se han apartado de sus cargos.

Entre las figuras que aparecen en los archivos está el expresidente de Colombia Andrés Pastrana Arango, uno de los líderes latinoamericanos más prominentes mencionado en los documentos.

Llegó a la presidencia con el Partido Conservador y su mandato estuvo marcado por el Plan Colombia, un millonario acuerdo bilateral con Estados Unidos para impulsar la lucha contra el narcotráfico, y por sus fracasados diálogos de paz con la guerrilla de las FARC.

Los archivos dan cuenta de que, al menos entre 2002 y 2009, el expresidente mantuvo un vínculo con Jeffrey Epstein y, especialmente, con la entonces pareja y cómplice del financiero, Ghislaine Maxwell.

Durante ese tiempo, Pastrana terminó su periodo presidencial y fue embajador de Colombia en EE.UU. (entre 2005 y 2006).

A sus 71 años, el expresidente sigue participando en los debates del país, es un fuerte opositor del actual gobierno de Gustavo Petro y ahora su nombre ha vuelto a estar en el foco por las múltiples veces que aparece en los archivos de Epstein.

Según los documentos, Pastrana se encontró con Epstein o Maxwell en al menos tres ocasiones.

Su nombre también aparece en los registros de dos vuelos de uno de los aviones privados de Epstein, en una declaración juramentada de un piloto que los volaba y en una entrevista de Maxwell con el fiscal general adjunto de EE.UU. en 2025.

Además, hay una foto de Pastrana con Maxwell en Colombia y una factura de Fedex de un envío que hizo Epstein desde EE.UU. al expresidente en 2003.

Epstein se declaró culpable en 2008 de solicitar prostitución con menor de 18 años y fue acusado nuevamente en 2019 por tráfico sexual de menores.

El delincuente fue encontrado muerto en agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, donde esperaba el juicio por los delitos de tráfico sexual de los que se le acusaba. Tenía 66 años y llevaba solo un mes detenido.

La autopsia concluyó que se suicidó por ahorcamiento, pero algunas circunstancias alrededor de su muerte siguen siendo confusas y despiertan especulaciones. Las autoridades han reconocido que se cometieron una serie de errores en su supervisión.

Maxwell, por su parte, paga actualmente una condena de 20 años por reclutamiento de menores para explotación sexual.

Aparecer en los archivos de Epstein no implica necesariamente haber cometido un delito.

El expresidente colombiano ha reiterado que no sabía nada sobre los crímenes sexuales de Epstein y Maxwell.

"Nunca tuve conocimiento ni relación alguna con los horribles delitos que hoy son justo motivo de escándalo mundial", escribió Pastrana en X el 24 de febrero.

BBC Mundo contactó al expresidente para preguntarle sobre su relación con Epstein y Maxwell y lo ocurrido en sus encuentros, pero no accedió a ser entrevistado.

Sin embargo, sí respondió vía Whatsapp una serie de 16 preguntas que le hizo llegar este medio.

Lo que sigue es una reconstrucción, a partir de los documentos desclasificados por el DoJ*, la respuesta del expresidente y otras fuentes, del vínculo entre Pastrana y la pareja que lideró una red de tráfico sexual de menores.

*Algunos documentos han sido traducidos al español por este medio.

2002, el pub de Dublín

"Conocí a Andrés Pastrana en un pub en Dublín", afirmó Maxwell en 2025, mientras cumplía su condena en entrevista con el fiscal general adjunto de EE.UU., Todd Blanche.

Pastrana mismo ha confirmado que así fue.

En un comunicado de 2019 en su cuenta de X (entonces Twitter), señaló: "Al señor Jeffrey Epstein lo conocí en Irlanda cuando fui homenajeado en la Cumbre de los Logros en Dublín, ceremonia muy publicitada a la que asistieron personalidades como Mijaíl Gorbachov, Bill Clinton, Bono y Jeremy Irons".

En su respuesta ahora a BBC Mundo, añadió: "Estando con Bill Clinton y Bono fumando puros en Dublín, me presentaron a Jeffrey Epstein y a Ghislaine Maxwell".

Esa cumbre ocurrió entre el 6 y el 9 de junio de 2002, cuando Pastrana aún era presidente.

En una entrevista de 2023 con la emisora colombiana Blu Radio, el expresidente dio detalles de su primer encuentro con Epstein y Maxwell.

"Por las noches se hacían unas reuniones con todos los jóvenes del mundo que iban allá".

"Él (Epstein) estaba con su novia, con Ghislaine Maxwell, y de ahí comenzó a tener unas relaciones conmigo, pero nunca ni de fiestas, de nada, de absolutamente nada".

Un segundo encuentro entre Maxwell, Epstein y Pastrana, del que dan cuenta los archivos del DoJ, ocurrió poco tiempo después.

En una fotografía que el propio expresidente confirmó que fue tomada en Colombia en 2002, se ve a Maxwell con un uniforme de piloto de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) abrazada al expresidente.

Departamento de Justicia de Estados Unidos Maxwell y Pastrana en Melgar, Colombia, en 2002.

Sobre esa imagen, Pastrana ha dicho a varios medios que fue tomada en la base militar de Tolemaida, entre junio y julio, a finales de su gobierno.

Dicha información coincide con la versión que dio en febrero de este año, en una entrevista al medio Blu Radio, el coronel retirado de la FAC Julio César Londoño Giraldo, quien sale con Maxwell en una segunda fotografía.

Departamento de Justicia de Estados Unidos Maxwell y Londoño en Melgar, Colombia, en 2002.

El coronel Londoño no aceptó ser entrevistado por BBC Mundo para este artículo. Argumentó que él y su familia se han visto afectados luego de que su foto y su nombre fueran publicados en la prensa colombiana sin preguntarle antes por su versión de los hechos.

Explicó, además, que lo que tenía por decir ya lo había dicho a Blu Radio.

En esa entrevista, Londoño confirmó que es él quien sale en la fotografía y que fue tomada en 2002 en la base de la FAC en Melgar (muy cerca de Tolemaida), en donde se forman pilotos de helicóptero.

Dijo, también, que en ese entonces recibió la orden de desplazarse a Melgar en su calidad de capitán e instructor para volar con Maxwell un Black Hawk, uno de los helicópteros más avanzados del mundo y de la fuerza armada colombiana.

Aclaró que no conocía a Maxwell ni sabía quién era. Confirmó que el overol que tienen ambos en la fotografía es un uniforme de piloto de la FAC y que no era usual que lo portaran personas extranjeras.

"Por qué (Maxwell) está con uniforme, yo no lo sé. A mí me dijeron en la orden: 'Ella es piloto, necesitamos que usted vuele con ella para que le muestren las capacidades del helicóptero'".

"Yo en ese momento era capitán. Lo único que hice fue cumplir la orden que se me dio".

Londoño dijo que recibió la orden "directamente desde la base aérea" y que "el presidente también estaba en la base".

"El señor presidente Pastrana tendrá sus razones por las cuales habrá hecho eso. Digamos que eso sí lo tendrían que consultar directamente con él", añadió.

En sus respuestas a BBC Mundo, el expresidente afirmó que, en esa ocasión, no solo Maxwell estuvo en Colombia sino también Epstein.

Y argumentó: "Epstein era a la vista del mundo un banquero de inversión muy respetado que movía inmensos recursos de inversionistas de la mayor respetabilidad y reconocimiento, que podría eventualmente invertir o aportar a la reconstrucción de Colombia, tal como lo hizo con Harvard y muchas fundaciones y centros de pensamiento. Así me lo presentaron. Con esta misma idea vinieron a Colombia entonces por invitación mía muchísimos de los personajes más ricos e influyentes del mundo. Billonarios, políticos, empresarios".

Pastrana no respondió a BBC Mundo, sin embargo, por qué específicamente el hecho de que Maxwell volara un Black Hawk hacía parte de los intereses del Estado colombiano en ese momento.

El coronel retirado Londoño dijo en su entrevista que, en esa época, voló con pilotos extranjeros "para cuestiones de entrenamiento, capacitación e intercambio", pero que además de Maxwell no había volado con ningún otro empresario ni inversionista.

La "chica loca de pelo corto"

Sobre ese episodio del helicóptero hay, además de las dos fotos, dos correos electrónicos en los archivos de Epstein.

Uno, enviado por Maxwell en marzo de 2003 al cofundador de Google, Sergey Brin, dice:

BBC

En otro de abril de 2003, dirigido a un destinatario cuyo nombre es censurado en los archivos, Maxwell da más detalles de lo ocurrido:

BBC

El expresidente Pastrana le dijo a BBC Mundo que se trató de "un vuelo de helicóptero de 7 minutos, cerca de Bogotá, ella (Maxwell) y un oficial, muy lejos de la Amazonía. El correo es una versión adornada de la breve demostración en la base de Tolemaida, tal como lo ha descrito públicamente el piloto".

Se refiere al coronel retirado Londoño, quien desmintió en la entrevista con Blu Radio que Maxwell haya pilotado y disparado a mediados de 2002 en Melgar:

"Eso es una total falacia. Es mentira porque el vuelo que hicimos fue aproximadamente de diez minutos, ahí, local, en el aeródromo de la base de la Fuerza Aérea".

Londoño aclaró, también, que fue él quien pilotó el helicóptero todo el tiempo, que Maxwell "solamente fue una observadora" y que no existieron los supuestos disparos a guerrilleros: "Por lo menos conmigo nunca lo hizo y estoy casi seguro de que nunca lo hizo".

No se conocen pruebas de los supuestos recuerdos que menciona Maxwell en el correo, pero en los documentos hay cuatro fotografías más de ella descalza y vistiendo el uniforme de piloto de la FAC en diferentes lugares.

Departamento de Justicia de Estados Unidos

En su entrevista con el fiscal general adjunto de EE.UU., Todd Blanche, en 2025, Maxwell mencionó una vez más la visita a Colombia y el vuelo en helicóptero:

BBC

El expresidente le confirmó a BBC Mundo que es piloto de helicóptero y que Epstein no voló en helicóptero en esa visita.

Al preguntarle si consideraba a Maxwell su amiga, como dice ella de él, Pastrana contestó en inglés: "Friendly, not friend" (amistosa, no amiga).

Una base de datos compilada por el medio Business Insider que contiene datos que, según ese medio estadounidense, le fueron entregados en exclusiva por la Administración Federal de Aviación de EE.UU., muestra vuelos hacia y desde Colombia de un avión propiedad de Epstein que parecen coincidir con la visita de la pareja al país en 2002.

Según esos datos, el 20 de julio de 2002 aterrizó el avión identificado con el número de matrícula N909JE en Bogotá, proveniente de West Palm Beach, ciudad de Florida donde Epstein tenía una de sus residencias.

El 22 de julio aparecen allí otros dos vuelos de esa misma aeronave desde Cartagena hacia Nueva York.

El expresidente Pastrana no ha dicho qué otras actividades realizaron Epstein y Maxwell en la visita que hicieron al país por invitación suya en 2002.

"No tengo confianza con Jeff"

La siguiente interacción que consta en los documentos del DoJ entre Maxwell y Pastrana ocurrió unos meses después, cuando él ya había dejado de ser presidente.

Pastrana le escribe en un correo electrónico a Maxwell el 14 de octubre de 2002:

BBC

El expresidente confirmó recientemente en una publicación en su cuenta de X que fue el remitente de ese correo.

En reacción al anuncio del candidato presidencial colombiano Iván Cepeda de que emprendería una denuncia legal en su contra por sus vínculos con Epstein, el expresidente escribió el pasado 9 de febrero:

"Si me ha de denunciar, que no olvide copiar mi correo sobre el viaje familiar a la Fórmula Uno en Monza, publicado por el Departamento de Justicia".

Y adjuntó una foto del documento en la que solo se puede leer la última línea del correo: "...sabes que no tengo confianza con Jeff".

Cuenta de X del expresidente Andrés Pastrana Captura de la cuenta de X del expresidente Andrés Pastrana

Pastrana, como consta en fotos, asistió a la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 de Italia en Monza en septiembre de 2002, en el que el piloto colombiano Juan Pablo Montoya arrancó en la pole position (la primera posición tras la clasificación).

Getty Images Flavio Briatore, empresario italiado, Pastrana en el medio y Bill Velez, en el Gran Premio de Italia, Monza, el 14 de septiembre de 2002.

Ese evento de fórmula 1 es mencionado en la respuesta de Maxwell a Pastrana del 14 de octubre.

No está claro a qué se refiere Maxwell con "lo de Monza" ni si ella o Epstein asistieron a la carrera.

Otras líneas de ese mismo correo dejan entrever que para entonces había una relación de confianza entre ella y Pastrana, cuando ella escribe:

BBC

2003: Nueva York, Palm Beach y La Habana

En 2003, hubo un tercer encuentro.

Según consta en los registros de vuelo publicados por el DoJ, el expresidente Pastrana se subió en un avión privado con Epstein en dos ocasiones, el 20 y 21 de marzo de 2003.

El 20 de marzo, desde el aeropuerto de Teterboro, cerca de Nueva York, hasta el aeropuerto de Palm Beach, en Florida. Y el 21 de marzo, desde Palm Beach hasta Nasáu, Bahamas.

BBC Mundo le preguntó al expresidente si, durante ese viaje, visitó las residencias de Epstein en Nueva York y Palm Beach.

Pastrana respondió: "Yo llegué a NY con jet lag de Madrid. Me acosté temprano para madrugar al día siguiente. Al otro día, viajé a Palm Beach para salir el día siguiente a La Habana. Todo fue relativamente formal puesto que acababa de conocerlos".

Agregó que no fue testigo de nada sospechoso ni ilegal y que en los registros de los vuelos consta que no viajaban menores.

Se sabe que en el avión iban a bordo Epstein, Maxwell, y el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, quien terminó suicidándose en una celda en París en 2022 mientras era investigado por presunta violación de menores y tráfico sexual de menores.

BBC

Según Pastrana, en Nasáu hicieron un trasbordo para dirigirse a su destino final, La Habana, Cuba, "porque la matrícula de USA no era admitida", dijo a BBC Mundo.

A la isla, señaló, fueron invitados por el entonces presidente Fidel Castro.

En su entrevista de 2023 con Blu Radio, Pastrana explicó brevemente cuál fue su papel en la reunión entre Epstein y Castro en La Habana:

"Él (Epstein) me dice un día que quería conocer a Fidel Castro, y yo le digo que había la posibilidad de ir a Cuba".

En sus respuestas a BBC Mundo, el expresidente afirmó que voló en un avión "Gulfstream", referencia que coincide con la matrícula de avión publicada en los documentos del DoJ, y dio más detalles de la visita a Cuba:

"Castro era amigo mío y yo tenía una cita con él para discutir episodios que vivimos en las negociaciones de paz", escribió, añadiendo que "la relación con Castro surgió a raíz de que Fidel me enviaba cajas de Cohiba (marca de tabaco) como regalo".

Es de conocimiento público que, a pesar de estar en orillas ideológicas opuestas, Pastrana mantuvo relaciones amistosas con Castro durante su gobierno. De hecho, Cuba fue uno de los "países amigos y facilitadores" de sus fallidos diálogos de paz con las FARC.

Pastrana también le dijo a este medio: "No volé en el "Lolita".

"Lolita Express" es un apodo que han usado los medios estadounidenses para referirse, sobre todo, a un avión Boeing de matrícula N908JE, que no es en el que viajó Pastrana (Gulfstream de matrícula N909JE).

Cabe aclarar que el mote "Lolita Express" también se ha usado en ocasiones de forma indiscriminada para referirse a los dos aviones que, según los documentos del DoJ, Epstein y Maxwell alternaban en ese entonces para realizar sus viajes, el Gulfstream y el Boeing.

En los documentos también consta que un piloto habitual de Epstein llamado Larry Visoki fue interrogado en una corte del condado de Palm Beach, Florida, sobre la presencia de ciertas personas en los aviones privados.

En ese contexto, Visoki afirmó que sabía quién era Pastrana, pero que no recordaba que hubiera estado "en el avión" ni haber viajado desde Palm Beach hasta Nasáu en marzo de 2003.

BBC

En los documentos del DoJ, hay varias fotografias de una mesa con retratos del fallecido financiero junto a personajes relevantes.

Departamento de Justicia de Estados Unidos Una mesa con retratos del fallecido financiero junto a personajes relevantes.

El diario The New York Times, en un especial sobre la casa de Epstein en Nueva York, reveló una foto en un plano más cerrado de esa misma mesa.

En esta, se ve en uno de los retratos claramente a Maxwell, Fidel Castro, Pastrana y Camilo Gómez, quien fue comisionado de paz durante el gobierno de Pastrana.

La foto, según le confirmó el expresidente a BBC Mundo, da cuenta de su viaje a La Habana con Epstein y Maxwell.

Los registros de vuelo muestran que, tras su visita a Cuba, Epstein, Maxwell y Brunel regresaron de Nasáu a Palm Beach el 23 de marzo.

El nombre de Pastrana no aparece nuevamente mencionado, y el expresidente le dijo a BBC Mundo que se quedó en la isla, porque quería hablar con Castro sobre el libro que estaba escribiendo.

El 24 de marzo, un remitente que firma "Andres" (sic) le envía un correo en español a Ghislaine Maxwell y ella responde en inglés:

BBC

El expresidente Pastrana le confirmó a BBC Mundo que fue él quien escribió ese correo y que "es de agradecimiento con fórmulas amables de cortesía que acostumbro".

Ante la pregunta de a qué "atenciones" se refería, dijo: "Ninguna atención, estaba en tránsito de Madrid hacia La Habana. Acababa de conocerlos, no había confianza alguna".

Una factura de Fedex fechada el 21 de abril de 2003, exactamente un mes después del viaje de Pastrana a Cuba, da cuenta de que Epstein le envió un paquete.

Sobre este, Pastrana le dijo a BBC Mundo que contenía "el abrigo que dejé en el Gulfstream" y no mencionó las fotos que Maxwell dice en su correo que le enviaría.

BBC

El 29 de marzo, Maxwell le escribe a "Andres" diciéndole:

BBC

Al día siguiente, Maxwell reenvía a un destinatario censurado en los documentos un correo en español aparentemente relacionado.

BBC

Pastrana no ha confirmado si actuó como mediador entre Epstein y Castro para organizar una conferencia posterior, como sugieren los correos.

2004: Otra visita a Nueva York

Hay tres correos que dan cuenta de otra visita de Pastrana a Nueva York.

Dos de estos fueron enviados por Pastrana el 19 y 21 de marzo de 2004:

BBC

Maxwell le responde:

BBC

El expresidente no ha dado ningún detalle sobre esta visita ni se han conocido otros documentos en relación a esta. Tampoco ha explicado por qué Maxwell se encargó de su hospedaje y transporte desde el aeropuerto en esa ocasión.

Cuando BBC Mundo le preguntó al expresidente al respecto, habló nuevamente del viaje a Cuba.

BBC Mundo le aclaró la pregunta, reiterando que ese viaje ocurrió en 2004 -un año después del viaje a Cuba-, pero no recibió respuesta.

Tres años después

Luego de ese viaje de Pastrana a Nueva York, hay un periodo de cinco años durante los cuales el expresidente no es mencionado en los archivos del DoJ.

Sin embargo, la revista colombiana Semana en 2007 publicó una nota titulada "Accidentada visita" en la que reporta que el expresidente Pastrana invitó a Maxwell a un evento de la Sociedad Interamericana de Prensa en Cartagena en marzo de ese año.

Según Semana, Pastrana también la invitó a conocer Ciudad Perdida, un sitio arqueológico en el norte del país. La nota periodística señala:

"Cuando el helicóptero en el que se desplazaban aterrizó en el lugar, quedaron en medio del fuego cruzado entre la guerrilla y el Ejército. De inmediato, el piloto levantó vuelo y regresó a Cartagena. Al final, los pasajeros llegaron sanos y salvos, pero muy asustados".

Revista Semana Nota publicada en la sección Confidenciales de la revista Semana, el 26 de marzo de 2007.

Pastrana le dijo a BBC Mundo que Maxwell, en efecto, estuvo dos veces en Colombia y que "la segunda vez vino con su pareja de entonces, Ted Waitt, fundador de Gateway, a quien yo conocía. No recuerdo si vino por iniciativa de Ted o mía".

Al preguntarle si se trató de la misma visita mencionada en la nota de la revista Semana, dijo: "Creo que sí".

No confirmó, sin embargo, si hubo un vuelo en helicóptero, ni si Maxwell y Waitt terminaron en medio del fuego cruzado.

Epstein menciona a Pastrana

Dos años después, el 10 de abril de 2009, aparece en los archivos del DoJ un correo enviado por el propio Epstein que menciona a Pastrana.

BBC

Cinco días después, el 15 de abril, envía otro correo, esta vez al agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, que había viajado años antes junto a Epstein, Maxwell y Pastrana.

Le dice:

BBC

Otros cinco días después, el 20 de abril de 2009, Jean-Luc Brunel les escribe un correo a Pastrana y a Epstein.

BBC

BBC Mundo le preguntó al expresidente si ese encuentro en efecto ocurrió y él dijo que no.

"No ocurrió. Mottola, presidente de Sony Music, al parecer era amigo o conocido de Brunel y quería hacer algo sobre música en Cuba".

Sobre cuál era su relación con Brunel, el agente de modelos francés acusado de violación de menores y tráfico sexual de menores, Pastrana respondió:

"Relación de un conocido, suficiente para intercambio de correos. La verdad que no tuve razón para sospechar nada de él".

Oficina del fiscal general de EE.UU. Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein y Jean-Luc Brunel. Los tres fueron acusados de delitos sexuales contra menores.

Epstein se declaró culpable de solicitar prostitución a menores en 2008 y fue sentenciado en una corte de Florida a 18 meses de prisión.

Para 2009, cuando los correos sugieren que habría ocurrido la reunión que Pastrana niega, Epstein seguía cumpliendo esa condena, aunque en casa por cárcel y con permiso para salir a su oficina durante 12 horas diarias, 6 días a la semana.

A partir de 2009, no constan otras menciones a Pastrana en los documentos del DoJ, con excepción de una desorganizada lista de apellidos que envió Epstein en 2016 sin explicación.

Las explicaciones

Getty Images

Desde la publicación de los nuevos archivos en enero de este año, la presión para que el expresidente Pastrana dé explicaciones sobre sus vínculos con Epstein y Maxwell se ha incrementado.

El expresidente se ha negado a dar entrevistas y a responder directamente a un grupo de más de 100 periodistas, escritoras y columnistas que publicaron insistentemente en redes sociales una lista de 20 preguntas dirigidas a él con relación a los archivos de Epstein.

En su lugar, ha usado su cuenta de X y los chats con algunos medios, incluido BBC Mundo, para referirse a los episodios que lo involucran.

En un mensaje a este medio, Pastrana resumió su versión de los hechos:

"No volé en el "Lolita", sino una vez en un Gulfstream sin menores. Y nunca fui a la isla, ni fui testigo, ni partícipe de ningún delito. Fuimos a Cuba por un día a ver a Castro (yo fui a hablar con él para mi libro sobre la paz en Colombia). Vino GM (Ghislaine Maxwell) con un billonario a Colombia y otra vez con JE (Jeffrey Epstein)".

Por "la isla" se refiere a Little Saint James, la isla privada propiedad de Epstein conocida porque allí habrían sido cometidos algunos de los crímenes del multimillonario y su círculo.

Pastrana también ha insistido en que, para el momento en que se subió a su avión, Epstein no era un reconocido pederasta.

BBC Mundo le preguntó si considera que sobre exmandatarios y personalidades influyentes mencionados en los archivos, como él, recae alguna responsabilidad social de ayudar a entender cómo operaban Maxwell y Epstein a nivel global.

Al respecto, Pastrana dijo: "Mucha gente importante tuvo amistad a fondo con Epstein y conoció su entorno íntimo, lo cual puede ser importante para aportar a esclarecer la verdad".

Y agregó: "Muchos, como yo, que tuvieron conocimiento pasajero, ocasional y superficial, somos blanco de una cacería de brujas por razones políticas o de otra índole".

Pese a sus explicaciones, sigue sin quedar claro si el expresidente visitó las residencias de Epstein y Maxwell en Nueva York y Palm Beach en 2002, cuál fue la razón que justificó que Maxwell volara un helicóptero militar en Colombia ese mismo año y por qué Maxwell se habría encargado del transporte y el hospedaje de Pastrana en su visita a Nueva York en 2004.

*Con reportería adicional de Jose Carlos Cueto, corresponsal de BBC Mundo en Bogotá

