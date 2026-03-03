Noruega festeja ganancias del fondo soberano en medio del escándalo Epstein

Por estos días, el gobierno de Noruega, por un lado, celebró las ganancias de su fondo soberano , el mayor del mundo, tras ganar casi 250.000 millones de dólares en 2025 pero, por otro lado, fue salpicado por el escándalo Jeffrey Epstein.

Según informó el Norges Bank Investment Management, gestor del fondo e integrante del banco central nórdico, el año pasado el Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega (Government Pension Fund Global) gracias al impulso de las “big tech” obtuvo un beneficio de 2.362 millones de coronas noruegas (aproximadamente 248.000 millones de dólares ).

El fondo noruego ostenta una cartera de inversiones equivalente a más de 2,11 billones de dólares , lo que representa alrededor de 3,5 veces el PIB de Argentina.

Cinco países concentran la mayor parte de las inversiones del fondo , son EE.UU., Japón, Reino Unido, Alemania y Francia. En Latinoamérica, tienen inversiones solo en Brasil, Colombia, Perú y Chile.

"El fondo obtuvo resultados muy sólidos en 2025. Las acciones de tecnología, finanzas y materiales básicos destacaron, contribuyendo significativamente a la rentabilidad general", expresó Nicolai Tangen, consejero delegado del fondo soberano noruego.

De esta manera, la entidad indicó que el rendimiento de las inversiones en renta variable fue del 19,3%, y el de las inversiones en renta fija, del 5,4%, mientras que las inversiones en infraestructura de energías renovables no cotizadas han arrojado un rendimiento del 18,1%.

Así el valor del fondo ha aumentado en 1,526 billones de coronas en 2025, y el rendimiento contable ha alcanzado los 2,362 billones de coronas. "La corona se apreció frente a varias de las principales divisas durante el año, lo que contribuyó a una caída de su valor de 1,155 billones de coronas. Las entradas de capital, una vez descontados los costes de gestión, ascendieron a 319 billones de coronas".

Fondo billonario

El fondo tenía un valor de 21,268 billones de coronas al 31 de diciembre de 2025, algo así como 2,2 billones de dólares. "El 71,3% del fondo estaba invertido en acciones, el 26,5% en renta fija, el 1,7% en bienes inmuebles no cotizados y el 0,4% en infraestructura de energía renovable no cotizada".

"Las acciones tecnológicas estadounidenses fueron las que más contribuyeron al rendimiento positivo, impulsadas principalmente por las empresas tecnológicas más grandes", señaló Tangen.

La rentabilidad, medida en términos de la cesta de divisas del fondo, fue del 15,1% el año pasado, antes de los costos de gestión. La Junta Directiva del Norges Bank resaltó que la rentabilidad de las acciones fue nada menos que del 19,3% donde los sólidos beneficios corporativos de las empresas participadas y el optimismo sobre la inteligencia artificial propiciaron la fortaleza de los mercados de renta variable.

El Comité Ejecutivo considera que la rentabilidad general del fondo a lo largo del tiempo ha sido sólida: entre 1998 y 2025, la rentabilidad anual media fue del 6,6% mientras que la rentabilidad real neta anual, una vez deducida la inflación y los costos de gestión, fue del 4,3% en el mismo período.

En los últimos cinco años, el Fondo de Pensiones del Gobierno Global ha generado una rentabilidad acumulada del 8,3%, medida en la cesta de divisas del fondo antes de los costos de gestión, lo que equivale aproximadamente a 7 billones de coronas en términos contables (más de 700.000 millones de dólares).

Inversiones y más

“La mayor contribución proviene de las inversiones en acciones del fondo. Con un fondo tan grande y una participación en acciones de alrededor del 70%, debemos estar preparados para la posibilidad de una caída significativa del valor del fondo”, advirtieron.

Cabe señalar que el Ministerio de Hacienda noruego determina la estrategia general de inversión del fondo y el Norges Bank gestiona el fondo con el objetivo de lograr la máxima rentabilidad posible a largo plazo, dentro de los límites establecidos en el mandato del Ministerio.

El Comité Ejecutivo enfatizó que el rendimiento del fondo debe evaluarse en su conjunto y a lo largo del tiempo. Entre 1998 y 2025, la rentabilidad anual antes de gastos de gestión fue 0,24 puntos porcentuales superior a la del índice de referencia del Ministerio de Hacienda.

El caso Epstein

Hasta acá todo muy lindo para los ciudadanos noruegos, ya que el fondo pertenece al Estado, y por ende se verán beneficiados, sobre todo las generaciones futuras. Sin embargo, días atrás hubo noticias vinculadas al caso Epstein que amargaron parte de la celebración. Ocurre que el ex primer ministro noruego intentó suicidarse tras una redada vinculada a Epstein y a acusaciones de corrupción.

Así lo consignaron medios noruegos que dieron cuenta que el ex primer ministro de Noruega, Thorbjørn Jagland, fue hospitalizado después de un intento fallido de suicidio, días después de ser acusado de "corrupción grave" tras una investigación policial sobre sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, según el medio local iNyheter.

Premio a Obama

Jagland, de 75 años, quien entregó a Barack Obama el Premio Nobel de la Paz menos de nueve meses después de asumir la presidencia, fue acusado días atrás después de que la policía realizó una exhaustiva búsqueda en sus propiedades, incluidos apartamentos en Oslo y en Risør.

Al parecer, el hombre que sorprendentemente le otorgó a Obama el Nobel de la Paz en 2009, y que fue presidente del Comité Nobel entre 2009 y 2015, era un habitué de la Isla Epstein. Según el informe, la Økokrim noruega, que investiga delitos económicos y medioambientales, tomó la seria medida de enviar una carta al Consejo de Europa solicitando el levantamiento de la inmunidad de Jagland.

Barack Obama posa junto al presidente del Comité del Premio Nobel Noruego, Thorbjoern Jagland. Foto: EFE Barack Obama posa junto al presidente del Comité del Premio Nobel Noruego, Thorbjoern Jagland. Foto: EFE

Esta fue revocada un día antes de los allanamientos. En la carta, Økokrim afirma que Jagland y su familia inmediata utilizaron los apartamentos privados de Epstein en París y Nueva York en múltiples ocasiones entre 2011 y 2018, y se alojaron en la villa de Epstein en Palm Beach, Florida; y es probable que Epstein cubriera los gastos de viaje relacionados con una de las estancias.

Según se informa, Epstein también pagó los gastos de viaje y hotel de Jagland y otros cinco adultos en el Caribe, y supuestamente le pidió un préstamo a Epstein, aunque no está claro si realmente lo hizo. Si es declarado culpable y no logra suicidarse, Jagland enfrenta hasta una década de prisión.

Jagland fue primer ministro de Noruega entre 1996 y 1997, y ocupó otros cargos internacionales destacados, entre ellos el de secretario general del Consejo de Europa (2009- 2019) y presidente del Comité Noruego del Nobel. Al parecer Epstein tenía vínculos con varias figuras importantes de Noruega.

Mancha venenosa

Otros noruegos de alto rango también se enfrentan a un nuevo escrutinio, como la princesa heredera Mette-Marit, Borge Brende, exministro de Asuntos Exteriores que ahora dirige el Foro Económico Mundial, y Mona Juul, quien fue suspendida de su cargo como embajadora en Jordania y renunció rápidamente.

El primer ministro Jonas Gahr Store dice que apoya una investigación independiente y que testificará si se le pregunta sobre su tiempo como ex ministro de Asuntos Exteriores.

La prensa estadounidense señaló que la publicación de los archivos de Epstein ha tenido repercusiones en todo el mundo, y aunque aparentemente ninguna élite regional ha sido inmune, Noruega se ha visto gravemente afectada.