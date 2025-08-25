Carrera de bueyes: la tradición que se celebra en Alemania

El sur de Alemania festejó el Ochsenrennen, una carrera de bueyes que desde 1983 es parte de la identidad bávara.

El evento festivo conocido como "Ochsenrennen" fue el protagonista de este domingo en la zona sur de Alemania, Haunshofen, en la que se desarrolla el "Rodeo Bávaro": una carrera de bueyes en las que los jinetes hombres y mujeres cabalgan sobre estos animales en un recorrido de 180 metros.

Esta celebración deportiva se realiza cada cuatro años, y en esta ocasión estaba en su décima edición.

Mirá la carrera de bueyes en Alemania La Carrera De Bueyes En Alemania X Su orígen data de 1983, y a lo largo del tiempo este encuentro se convirtió en una celebración clave en la región Baviera, a la cual asistieron más de 10.000 personas en el marco de este fin de semana. A su vez, en anteriores ediciones el evento incluyó carreras de bueyes contra camellos.

carrera de bueyes alemania La carrea de bueyes en Alemania reunió a más de 10 mil espectadores en la región de Baviera. X Ochsenrennen se traduce como "carrera de bueyes", y es el acontecimiento que pone a prueba a diversos jinetes, hombres y mujeres, en carreras en las que hasta se puede apostar como si fueran carreras de caballos.

La particularidad de los bueyes radica en que son toros que han sido castrados una vez llegan a la madurez sexual para ser utilizados en trabajo, y para montarlos, "hay que apoyarse bien en el buey para no empezar a rebotar si no, te caes", contó Anna Steidl, jinete de bueyes, al medio estadounidense CNN.