El desgarrador relato de un médico que estuvo en el bombardeo al hospital en Gaza: "En estado de shock"

Un médico británico relató el horror tras el ataque en uno de los principales hospitales de Gaza, que ya funcionaba al límite de su capacidad.

Un trágico hecho se vivió en las últimas horas en la ciudad de Gaza, tras un ataque de las fuerzas militares de Israel al Complejo Médico Nasser, uno de los principales hospitales en el sur de este territorio. Uno de los médicos presentes durante el ataque describió cómo se vivió este bombardeo.

El primer ataque se produjo en el cuarto piso del edificio, en la zona de los quirófanos y residencias médicas. Un médico de nacionalidad británica, que no quiso identificarse, explicó que el segundo ataque, dirigido a las escaleras del lugar, ocurrió antes de que las personas pudieran evacuar.

Luego describió la escena que presenció tras los bombardeos al hospital, donde veía a las víctimas heridas y en un complejo médico que ya funcionaba por encima de su capacidad. Un ataque que dejó un saldo de al menos 20 personas muertas, entre ellos cinco periodistas.

Israel bombardeó un hospital en Gaza En junio, este hospital ya había sido blanco de ataques. EFE Se vivieron "escenas de caos absoluto, incredulidad y miedo", comentó este médico en relación a los ataques israelíes, que ocurrieron cerca de las 10 de la mañana (hora local). "Me deja en estado de shock que los hospitales puedan ser un objetivo. Uno trabaja como profesional de la salud y debería estar protegido en su lugar de trabajo. Pero no es así", agregó.