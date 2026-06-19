Cárcel y bala: así es la situación política de la familia Bolsonaro tras un duro revés judicial

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó este martes de forma unánime al exdiputado federal Eduardo Bolsonaro a cuatro años y dos meses de prisión por el delito de coacción y lo inhabilitó políticamente por ocho años. El fallo lo deja fuera de las elecciones de octubre y, sobre todo, le quita a su hermano Flávio —el candidato presidencial de la familia— su principal enlace con el mundo justo cuando se acercan los meses más álgidos de la campaña.

La sentencia, dictada por la Primera Sala del máximo tribunal y encabezada por el juez Alexandre de Moraes, junto con Cristiano Zanin, Cármen Lúcia y Flávio Dino, todavía admite apelación.

Así, se cierra el capítulo de las gestiones que Eduardo Bolsonaro desplegó desde Estados Unidos , donde reside desde febrero de 2025, para que el gobierno de Donald Trump aplicara sanciones contra magistrados brasileños y aranceles sobre las exportaciones del país.

Para el STF, esas maniobras constituyeron una presión externa "contra su propio país" destinada a interferir en el juicio contra Jair Bolsonaro , condenado en septiembre de 2025 a 27 años de prisión por la trama golpista posterior a su derrota electoral de 2022 y hoy en prisión domiciliaria.

El Supremo Tribunal Federal condenó e inhabilitó a Eduardo Bolsonaro , el articulador internacional del clan. Flávio, principal rival de Lula , encara la campaña presidencial más solo y más dependiente de su discurso de mano dura.Eduardo Bolsonaro era la pieza que conectaba al bolsonarismo con el mundo.

Eduardo Bolsonaro soporta condena, pero se ha instalado en Estados Unidos. Foto Efe

Consultado por MDZ, el politólogo Mauricio Santoro, colaborador del Centro de Estudios Político-Estratégicos de la Marina de Brasil, explicó que "la importancia de Eduardo dentro del grupo político de la familia Bolsonaro radica en su papel de enlace internacional, especialmente con movimientos vinculados a Donald Trump en Estados Unidos".

De los cinco hijos de Jair Bolsonaro, cuatro son políticos profesionales, y la familia ya busca cómo cubrir el lugar que deja Eduardo. "Debido a su condena, no puede postularse para diputado, pero uno de sus hermanos menores (Carlos o Jair Renan) podría desempeñar ese cargo", señaló Santoro.

El cálculo silencioso de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva busca moderación en Brasil, luego de la masacre. Foto Efe EFE

El politólogo apunta que "el gobierno de Lula se ha mostrado discreto al comentar las sentencias y acusaciones contra la familia Bolsonaro, evitando grandes celebraciones o dar protagonismo a estos hechos".

Por supuesto que detrás de esa prudencia hay un cálculo electoral: "Esto se debe a que el escenario ideal para Lula es enfrentarse al senador Flávio Bolsonaro (hijo del expresidente y hermano de Eduardo) en la contienda presidencial, cuya candidatura se encuentra debilitada y con altos índices de rechazo".

"Brasil sin Miedo": la carta de la mano dura

Lejos de retroceder, Flávio Bolsonaro redobló la apuesta con su discurso de mano dura y este jueves presentó en São Paulo "Brasil sin Miedo", un plan de doce medidas de seguridad.

La lista incluye un "paredón" militar en las fronteras, cárceles inspiradas en el modelo de El Salvador, castración química para violadores y la baja de la edad de imputabilidad a los 16 años.

Lo acompañaron el exjuez del caso Lava Jato y exministro de Justicia de Jair Bolsonaro, el senador Sérgio Moro, y el exsecretario de Seguridad paulista Guilherme Derrite.

Entre los anuncios más resonantes, Flávio prometió declarar organizaciones narcoterroristas al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho, las dos mayores redes criminales del país, y construir cinco cárceles de máxima seguridad al estilo del salvadoreño Nayib Bukele.

El gesto se alinea con Trump, que a fines de mayo otorgó esa misma clasificación a ambos grupos a nivel internacional tras gestiones del propio Flávio.

En este contexto, Flávio Bolsonaro queda doblemente huérfano. Sin su padre, quien amalgamaba el mundo de la extrema derecha, y sin su hermano, el puente que lo conectaba con la extrema derecha global.