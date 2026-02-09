Caldo de huesos, chía o kombucha: ¿funcionan realmente los alimentos "virales" para mejorar la salud de tu intestino?

La salud intestinal se ha convertido en una de las palabras de moda favoritas en redes sociales.

Desde beber agua de semillas de chía a primera hora de la mañana hasta añadir gel de musgo marino a los batidos y tomar caldo de huesos para "sanar" el intestino : son productos a los que se les atribuyen beneficios que van desde un mejor estado de ánimo hasta más energía.

Pero detrás de los alimentos virales la realidad es más compleja, afirman los científicos, especialmente porque se trata de un campo en desarrollo con nueva evidencia que surge casi a diario.

Si bien el microbioma intestinal desempeña un papel crucial en nuestro bienestar, la evidencia para muchas de estas soluciones es escasa y, para la mayoría de las personas sanas, obsesionarse con la "sanación" intestinal puede ser innecesario.

La presentadora científica de la BBC Caroline Steel describe el intestino como todo el tracto digestivo, desde la boca hasta el ano.

En su interior reside el microbioma intestinal: billones de bacterias, virus y hongos que desempeñan un papel crucial en el funcionamiento del cuerpo e "impactan en la salud mental y física".

Steel afirma que "nuestro microbioma intestinal es más único que nuestra huella dactilar" y que un microbioma saludable está vinculado a una mejor extracción de energía de los alimentos, la regulación del azúcar en sangre y la defensa inmunitaria.

Las investigaciones también sugieren vínculos entre la salud intestinal y el bienestar mental, incluyendo menos ansiedad y un mejor estado de ánimo.

¿Cumplen las expectativas los alimentos virales?

El microbiólogo Alan Walker y la doctora Megan Rossi, científica especializada en salud intestinal, afirman que muchos alimentos de moda contienen "una pequeña porción de verdad", pero a menudo se venden como productos milagrosos.

Agua de semillas de chía: las semillas de chía son ricas en fibra, "que puede alimentar a las bacterias intestinales beneficiosas y ayudar a la regularidad intestinal", según Rossi. Walker explica que ninguna fuente de fibra es suficiente por sí sola, ya que diferentes microbios se alimentan de diferentes fibras, por lo que la diversidad es más importante que un solo ingrediente. "Beber agua de semillas de chía no tiene ningún riesgo", dice, pero tiene pocos beneficios por sí sola.

Tragos de aceite de oliva: el aceite de oliva es ampliamente reconocido por sus beneficios antiinflamatorios, es cardiosaludable y puede ayudar a aliviar el estreñimiento, explica Walker. Sin embargo, hay poca evidencia de que tomarlo en un "trago" concentrado mejore específicamente el microbioma. "No hay una diferencia significativa entre beberlo solo o añadirlo a la comida", dice Walker.

Gel de musgo marino: el gel de musgo marino, un tipo de alga, se ha convertido en un producto muy popular por su aporte de fibra y ciertas vitaminas y minerales. Sin embargo, Rossi explica que "hay muy poca evidencia científica que respalde su uso para mejorar el microbioma intestinal o la función digestiva". Desaconseja especialmente el consumo de dosis altas, sobre todo en personas con enfermedad inflamatoria intestinal. Walker señala que la posible desventaja del gel de musgo marino es que las algas son una fuente de metales pesados y yodo, y su consumo excesivo puede causar problemas de salud.

Caldo de huesos: el caldo de huesos se elabora cociendo a fuego lento en agua huesos de animales con un ingrediente ácido (como vinagre) y hierbas o verduras durante al menos 24 horas con el fin de extraer proteínas y minerales. Es rico en nutrientes y puede ser un alimento reconfortante, pero Walker explica que la mayoría de sus nutrientes se absorben en el intestino delgado, mientras que la mayoría de los microbios intestinales viven en el intestino grueso. Esto significa que poca cantidad llega a los propios microbios. "No hay pruebas sólidas de que tenga efectos beneficiosos sistemáticos sobre el microbioma intestinal", añade. Rossi coincide y añade que ha observado "el efecto negativo que puede tener en los niveles de colesterol si no se elimina la grasa saturada de la superficie".

Kombucha: la kombucha es un té fermentado y Rossi dice ser "una gran aficionada" de la kombucha tradicional porque contiene ácidos naturales y compuestos vegetales antioxidantes creados durante la fermentación, que se relacionan con beneficios para la salud. Sin embargo, al igual que el aceite de oliva extra virgen, no todas las kombuchas son iguales. "Hay que buscar los flotadores, que son una señal de un cultivo de kombucha vivo haciendo su magia; verifica si tiene vinagre agregado: el producto verdadero no necesita este agregado ya que los microbios lo hacen por sí mismos; y descarta las variedades sin azúcar con edulcorantes agregados, incluida la stevia", señala.

Steel indica que las señales de que algo anda mal con el intestino pueden incluir estreñimiento persistente, diarrea, exceso de gases o dolor abdominal constante.

En estos casos, explica que es importante consultar a un médico en lugar de recurrir a dietas de eliminación extremas.

"Si tienes un problema intestinal, algo como eliminar el pan no lo va a curar".

Enfatiza que la mayoría de las personas no necesitan intervenciones dietéticas drásticas y que "la mayoría de nosotros no necesitamos curar nuestro intestino, ya que si tu intestino está sano, nada de esto va a marcar la diferencia".

En lugar de seguir las tendencias, dice que hay algunas cosas fáciles que se pueden hacer para mantener un intestino sano, como "comer más plantas, aumentar la fibra y reducir los alimentos ultraprocesados".

