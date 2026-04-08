Brutal venganza: un adolescente baleó al asesino de su mamá en Brasil

Un joven asesinó al hombre que había matado a su madre en 2016 y desató un caso de venganza que conmociona a Brasil.

Un impactante caso de violencia y venganza ocurrió en la ciudad de Frutal, en Brasil, luego de que Marcos Antonio da Silva Neto, un adolescente de 18 años, asesinara de cinco disparos al hombre que, en 2016, había matado a su mamá de 20 puñaladas en frente de él.

La víctima, identificada como Rafael García Pedroso, había asesinado a Glauciane Cipriano y era seguido desde hacía varios días por el agresor. El crimen ocurrió el pasado 31 de marzo, cuando Rafael esperaba a su esposa y fue sorprendido por Marcos, quien le disparó por la espalda. Tras el ataque, el tirador escapó rápidamente en su moto y, como consecuencia de los disparos, la víctima murió en el acto.

Joven mató asesino madre Brasil La víctima había asesinado a la madre del adolescente cuando eran pareja. El crimen que terminó en venganza La muerte de la madre de Marcos había ocurrido el 3 de julio de 2016, cuando Rafael era pareja de Glauciane. En ese momento, el hombre la apuñaló 20 veces delante del propio joven, que tenía ocho años.

Ahora, tras cometer el asesinato del ex de su madre, el joven se dio a la fuga y es intensamente buscado por la Policía Civil, que ya emitió un pedido de prisión preventiva.

Asesinato En Brasil El abogado del joven de 18 años aseguró que quiere entregarse, pero que aún no lo hizo por la falta de formalización de la orden de arresto. Según explicó, Marcos “nunca eludió a las autoridades y expresó inequívocamente su intención de confesar los hechos y cooperar con la Justicia”. Además, indicó que el joven le confesó el crimen y justificó la venganza al afirmar: “Vi cómo mató a mi madre”.